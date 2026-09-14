Bitcoin'de toparlanmaya çifte engel: Petrol yükseliyor, faiz endişesi büyüyor
Bitcoin, geçen haftaki kayıplarının ardından yeni haftaya sınırlı yükselişle başlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve faiz artışı beklentileri piyasadaki temkinli havayı korudu. Petrol arzına yönelik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonu artırabileceği endişesi, kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisi güçlenirken, yatırımcıların gözü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarına da çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, geçen haftaki yaklaşık yüzde 3'lük kaybının ardından yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı. Orta Doğu'daki çatışmalar, Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler ve ABD'de kripto düzenlemelerinin geleceğine yönelik belirsizlikler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.
Pazartesi günü TSİ 09.09 itibarıyla yüzde 0,8 değer kazanan Bitcoin, 77.760,7 dolardan işlem gördü. Kripto para piyasasının genelinde de hafif yükselişler izlenirken fiyatlar, son dönemde görülen zirvelerin altında dar bir aralıkta kaldı.
Petroldeki yükseliş faiz endişelerini artırıyor
Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesiyle petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, riskli varlık piyasalarında satışları beraberinde getirdi. Bitcoin ise bu piyasalardaki genel gerilemeye karşın görece yatay seyrini sürdürdü.
ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlığı devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı ve Babülmendep Boğazı'ndaki gemileri hedef alması, çatışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Saldırıların bölgedeki petrol sevkiyatını daha fazla kısıtlayabileceği değerlendiriliyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle küresel petrol arzının ilave yüzde 4 ila yüzde 5'lik kısmının kesintiye uğrama ihtimali, petrol fiyatlarındaki risk priminin artabileceğine işaret ediyor.
Enerji maliyetlerinin enflasyonu beslemesi ve merkez bankalarını daha yüksek faizlere yöneltmesi olasılığı da Bitcoin ve diğer spekülatif varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Bu ortamda Fed'in haftanın ilerleyen günlerinde yapacağı toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceği beklentisi güçleniyor. Bazı Fed yetkililerinin enflasyonun kalıcılığına ilişkin açıklamalarının ardından, geçen hafta yayımlanan yüksek ağustos ayı enflasyon verileri de yakın vadeli artış ihtimalini destekledi.
Merkez bankaları haftasında altcoinler sınırlı yükseldi
Fed kararının yanı sıra Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının bu haftaki toplantıları da yatırımcıların takibinde olacak. İngiltere Merkez Bankasının faiz artırımına gitmesi beklenirken, yoğun gündem öncesindeki temkinli hava altcoin fiyatlarına da yansıdı.
Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ether, yüzde 0,2 artışla 2.518,72 dolara ulaştı. XRP yüzde 1,7 yükselirken Solana, Cardano ve BNB'nin her birinde kazanımlar yüzde 1'in altında kaldı.
Meme coinler arasında Dogecoin belirgin bir değişim göstermezken TRUMP yüzde 0,7 değer kazandı.