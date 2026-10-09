Bitcoin'de Trump etkisi: Fiyat toparlandı, yükseliş bekleyenler ağır darbe aldı
Trump'ın İran'a ilişkin mesajı Bitcoin'e toparlanma getirdi, ancak haftalık kayıpları silmeye yetmedi. Bitcoin 82.815 dolara yükselirken, kripto piyasasında son 24 saatte 1 milyar doları aşan kaldıraçlı pozisyon kapatıldı. Tasfiyelerin büyük bölümü yükseliş bekleyen yatırımcıların işlemlerinde yaşandı. Bitcoin ve Ether fonlarından para çıkışı sürerken, bazı altcoinler güçlü yükselişleriyle piyasadan ayrıştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamasının ardından kayıplarının bir bölümünü geri alarak 82.815 dolara yükseldi. Perşembe günü yaklaşık 80.300 dolara kadar gerileyen kripto para, toparlanmaya rağmen geçen cuma aynı saatlere göre yaklaşık yüzde 4 ekside bulunuyor.
Trump'ın Truth Social üzerinden ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını duyurması, piyasalarda toparlanmayı destekledi. Açıklamanın ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselirken, Brent petrol yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 103 dolar civarına indi.
Toparlanma haftalık kayıpları silmedi
Bitcoin'deki yükselişe diğer kripto varlıklar da katıldı. Ancak Ether, haftalık yüzde 9 kayıpla yaklaşık 2.500 dolar seviyesinde kalırken, piyasadaki genel toparlanma perşembe günkü satışların etkisini gidermeye yetmedi.
Küçük ölçekli kripto varlıkların öne çıktığı yükselişe rağmen CoinDesk 100 endeksi son 24 saatte yüzde 2,2 geriledi. Merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenlarındaki kayıp ise yaklaşık yüzde 4 oldu.
Fon tarafında da temkinli görünüm sürdü. ABD'de işlem gören Bitcoin, Ether ve Zcash borsa yatırım fonlarından perşembe günü para çıkışı yaşanırken, XRP fonları giriş kaydeden tek kripto ürün grubu olarak ayrıştı.
Kaldıraçlı işlemlerde kayıp 1 milyar doları aştı
Satış dalgası, borçlanarak daha büyük tutarlı işlem yapan yatırımcıları da etkiledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,09 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan 931 milyon dolar, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan işlemlerden kaynaklandı.
En yüksek tasfiye 345 milyon dolarla Ether'de görülürken, Bitcoin'de 266 milyon dolar, Solana'da 65 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı.
Coinalyze verileri ise Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların toplam değerinin yüzde 1,9 azalarak 27,1 milyar dolara indiğini gösterdi. Fiyat toparlanırken bu tutarın tasfiyeler sonrasında belirgin biçimde artmaması, yükselişe yeni kaldıraçlı pozisyonların eşlik etmediğine işaret etti.
Bazı altcoinler piyasadan ayrıştı
Piyasanın genelindeki kayıplara karşılık bazı kripto varlıklarda güçlü yükselişler görüldü. Kaia, Güney Kore'nin en büyük kripto borsası Upbit'te listeleneceği haberinin ardından UTC'ye göre gece yarısından bu yana yüzde 40 değer kazandı. Aynı dönemde Aptos yüzde 12, Cosmos ve Polkadot yaklaşık yüzde 10'ar yükseldi.
Starknet'in STRK tokenı da ağın 2027'ye kadar kuantum tehditlerine dayanıklı, bağımsız bir ana blokzincire dönüşme hedefini açıklamasının ardından son 24 saatte yüzde 33 arttı. Ancak bu planın henüz onaylanmadığı belirtildi.