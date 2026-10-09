Bitcoin'de Trump etkisi: Fiyat toparlandı, yükseliş bekleyenler ağır darbe aldı

Kaldıraçlı işlemlerde kayıp 1 milyar doları aştı

Satış dalgası, borçlanarak daha büyük tutarlı işlem yapan yatırımcıları da etkiledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,09 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan 931 milyon dolar, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan işlemlerden kaynaklandı.