Bitcoin'de Trump fırtınası! Rota 75 bin mi, 10 bin mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin çelişkili açıklamaları kripto piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Bitcoin 69.500 dolara yükselirken, piyasa değeri 2,44 trilyon dolara ulaştı. Ancak uzmanlar, bu yükselişe rağmen risklerin sürdüğüne dikkat çekiyor. Bloomberg Intelligence'tan Mike McGlone, Bitcoin'in 75 bin doların üzerine kalıcı şekilde çıkamaması halinde 2020 seviyelerine, yani 10 bin dolara kadar sert bir çöküş yaşayabileceği konusunda uyarıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran'la olası bir anlaşma hakkında yaptığı çelişkili açıklamalar, kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.
Toplam piyasa değeri yüzde 2,5 artarak 70 milyar dolarlık yükselişle 2,44 trilyon dolara ulaştı ve son 11 günün zirvesi görüldü.
Bitcoin ise 69.500 dolar seviyesine kadar çıktı.
Tasfiyelerde kısa pozisyonlar öne çıktı
Piyasalardaki yükselişle birlikte son 24 saatte 255 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bu tutarın yüzde 73'ünü kısa (short) pozisyonlar oluşturdu.
Fiyat hareketinde kısa pozisyonların kapanmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.
Trump'tan çelişkili mesajlar
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın salı gününe kadar açılmaması halinde ABD'nin İran'daki enerji tesisleri ve köprüleri hedef alacağını ifade etti.
Öte yandan Fox News'e verdiği röportajda, İran ile temasların sürdüğünü ve 24 saat içinde anlaşma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.
Axios'un aktardığına göre ise ABD, İran ve bölgedeki arabulucular 45 günlük ateşkes koşullarını görüşüyor.
Petrol fiyatları ve enflasyon baskısı artıyor
Orta Doğu'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, petrol fiyatlarını varil başına 114 dolar seviyesinin üzerine taşıdı.
Bu gelişme küresel enflasyon baskısını artırırken, ABD'de tüketicilerin yakıt harcamalarının günlük yaklaşık 240 milyon dolar yükseldiği belirtiliyor.
Artan jeopolitik risklerin, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesinde etkili olduğu ve bu durumun Bitcoin fiyatını desteklediği ifade ediliyor.
Uzmanlar ne diyor?
Kısa vadedeki bu yükseliş grafiğine rağmen, piyasa uzmanları uzun dönemli görünümde temkinli kalmayı sürdürüyor.
Analistler, Bitcoin'in yeniden 60 bin dolar seviyelerini test edebileceği konusunda uyarırken, büyük bir boğa piyasasının ancak 2027 yılında başlayabileceği görüşü hakim.
Özellikle Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone'un karamsar tahmini dikkat çekiyor. Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini kalıcı olarak aşamaması durumunda fiyatın uzun vadede yaklaşık 10 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini söylüyor.