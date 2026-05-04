Bitcoin'de üç ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı
Bitcoin, haftanın ilk gününde ivme kazanarak üç ay aradan sonra yeniden 80 bin dolar barajını aştı. Asya piyasalarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasındaki temaslara dair oluşan küresel iyimserlik, dijital varlık fiyatlarını yukarı taşıyan ana etkenler oldu. Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal ilginin artmasıyla fon girişleri 2 milyar doları aşarken, altcoin piyasasında da yüzde 30'lara varan sert yükselişler görüldü. Ancak analistler, yükselişin yapısal bir talepten ziyade spekülatif hareketlere dayalı olabileceği ve 80 bin dolardaki kalıcılığın henüz kesinleşmediği konusunda uyarıyor.
Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi haftanın ilk gününde hız kazanırken, Bitcoin üç ayın ardından ilk kez 80 bin dolar seviyesini aşarak kritik bir eşiği geride bıraktı.
Asya borsalarındaki güçlü görünümle desteklenen yükselişte, Bitcoin'in 80.393 dolara kadar çıktığı görüldü.
Geçen yıl ekim ayında 126.000 doların üzerindeki zirvesinden gerileyen Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine kadar düşmüş, ardından kademeli bir toparlanma sürecine girmişti.
Bitcoin şu sıralarda 80.015 dolar civarında işlem görüyor.
Küresel iyimserlik ve jeopolitik gelişmeler etkili
Piyasalardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile İran arasında temasların sürdüğüne yönelik açıklamalarıyla oluşan iyimserlik etkili oldu.
Ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etme planı, petrol fiyatları üzerindeki baskının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Bu gelişmeler yalnızca kripto piyasasını değil, Dow Jones, Nikkei 225 ve Hang Seng gibi küresel endeksleri de yukarı taşıdı.
Öte yandan, bölgedeki güvenlik riskleri ve artan sigorta maliyetleri nedeniyle bu adımların uygulanabilirliğine yönelik soru işaretleri sürüyor.
ETF girişleri ve kurumsal talep dikkat çekiyor
Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise güçlü fon akışları oldu.
Verilere göre, spot Bitcoin ETF'lerine geçen ay 2 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşirken, yalnızca geçen cuma günü bu tutar 629 milyon doları aştı.
Benzer şekilde, Ethereum ETF'leri ve XRP ETF'leri de dikkat çeken girişler kaydetti.
Artan bu akışlar, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.
Altcoinlerde güçlü performans
Piyasadaki genel yükseliş altcoinlere de yansıdı.
Dash yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, Zcash ve Ondo gibi varlıklarda yüzde 7'nin üzerinde artış görüldü.
Toplam piyasa değeri 2,74 trilyon dolara ulaşırken, CoinGecko verilerine göre Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 58,6 seviyesine çıktı.
Likidasyonların da son 24 saatte yaklaşık yüzde 100 artarak 357 milyar dolara ulaşması, piyasalardaki sert hareketin bir göstergesi olarak öne çıktı.
Bitcoin'de yükseliş kalıcı mı?
Buna karşın bazı analistler fiyat artışıyla spot talepteki daralma arasındaki ayrışmanın, yükselişin yapısal temellere değil daha çok spekülatif hareketlere dayandığına işaret ettiğini belirtiyor.
Analistlere göre, nisan ayı boyunca fiyatların yükselmesine rağmen görünür talebin negatif seyretmesi, piyasada güçlü bir temel talep desteğinin bulunmadığını ortaya koyuyor.
Bitcoin'in 80 bin dolar üzerindeki seyrini koruyup koruyamayacağı ise piyasanın yönü açısından belirleyici olacak.