Google Haberler

Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi

Bitcoin'de son dönemde yaşanan düşüşün en zorlu aşamasının geride kaldığını savunan Credit Suisse eski Küresel Değerleme Riski Başkanı CK Zheng, kripto parada 2027 sonuna kadar 150 bin dolar hedefi verdi. Zheng'e göre ETF'lerin ve kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının artması, Bitcoin'i önceki döngülere kıyasla daha güçlü bir zemine taşıyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 1

Credit Suisse eski Küresel Değerleme Riski Başkanı, ZX Squared Capital'in kurucu ortağı ve yatırım direktörü CK Zheng, Bitcoin'de mevcut döngünün en zorlu bölümünün geride kaldığını belirtti.

1 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 2

Zheng, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve kurumsal ilginin artmasıyla Bitcoin'in 2027 sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

2 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 3

Investing.com'a değerlendirmede bulunan Zheng, son dönemde kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerin önceki ayı piyasalarından ayrıştığını ifade etti.

3 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 4

Bitcoin'in artık daha olgun bir varlık sınıfına dönüştüğünü savunan Zheng, sektörün 2022'deki geniş çaplı şirket iflaslarıyla karşılaştırıldığında daha sağlam bir yapı sergilediğini kaydetti.

4 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 5

"Sektör daha sağlıklı bir yapıya ulaştı"

Zheng, 2022'de Terra, Luna, Celsius, Voyager ve FTX gibi şirketlerde yaşanan gelişmelerin piyasa üzerinde ağır baskı oluşturduğunu hatırlattı.

5 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 6

Buna karşılık bugün kripto para ETF'leri ile kurumsal hazine şirketlerinin, kısa vadeli perakende yatırımcı ilgisinden farklı olarak daha uzun vadeli sermayeyi piyasaya çektiğini dile getirdi.

6 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 7

Yeni boğa piyasası beklentisi

Bitcoin'in dört yıllık döngü yapısını koruduğunu belirten Zheng, yeni bir yükseliş döneminin bu yılın sonlarına doğru ya da gelecek yılın başında başlayabileceği görüşünü paylaştı.

7 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 8

CLARITY Kanunu'nun yasalaşmasının, kripto varlıklara yönelik düzenleyici belirsizliği azaltarak daha fazla kurumsal yatırımcının piyasaya girişini teşvik edebileceğini ifade eden Zheng, bunun yeni bir boğa rallisini destekleyebileceğini söyledi.

8 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 9

150 bin dolar hedefinde ABD borcu etkisi

Zheng, Bitcoin için 150 bin dolarlık hedefini ABD'deki mali görünümle de ilişkilendirdi.

9 10
Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi - Resim: 10

ABD borçlarının 2027'de benzeri görülmemiş bir hızla artmasını beklediğini belirten Zheng, büyük kurumsal yatırımcıların portföylerini korumak amacıyla alternatif varlıklara yönelmesinin Bitcoin talebini artırabileceğini kaydetti.

10 10
Kaynak: HABER MERKEZİ