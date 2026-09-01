Bitcoin'de yeni boğa sinyali! 150 bin dolarlık tahmin geldi
Bitcoin'de son dönemde yaşanan düşüşün en zorlu aşamasının geride kaldığını savunan Credit Suisse eski Küresel Değerleme Riski Başkanı CK Zheng, kripto parada 2027 sonuna kadar 150 bin dolar hedefi verdi. Zheng'e göre ETF'lerin ve kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının artması, Bitcoin'i önceki döngülere kıyasla daha güçlü bir zemine taşıyor.
Credit Suisse eski Küresel Değerleme Riski Başkanı, ZX Squared Capital'in kurucu ortağı ve yatırım direktörü CK Zheng, Bitcoin'de mevcut döngünün en zorlu bölümünün geride kaldığını belirtti.
Zheng, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve kurumsal ilginin artmasıyla Bitcoin'in 2027 sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.
Investing.com'a değerlendirmede bulunan Zheng, son dönemde kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerin önceki ayı piyasalarından ayrıştığını ifade etti.
Bitcoin'in artık daha olgun bir varlık sınıfına dönüştüğünü savunan Zheng, sektörün 2022'deki geniş çaplı şirket iflaslarıyla karşılaştırıldığında daha sağlam bir yapı sergilediğini kaydetti.
"Sektör daha sağlıklı bir yapıya ulaştı"
Zheng, 2022'de Terra, Luna, Celsius, Voyager ve FTX gibi şirketlerde yaşanan gelişmelerin piyasa üzerinde ağır baskı oluşturduğunu hatırlattı.
Buna karşılık bugün kripto para ETF'leri ile kurumsal hazine şirketlerinin, kısa vadeli perakende yatırımcı ilgisinden farklı olarak daha uzun vadeli sermayeyi piyasaya çektiğini dile getirdi.
Yeni boğa piyasası beklentisi
Bitcoin'in dört yıllık döngü yapısını koruduğunu belirten Zheng, yeni bir yükseliş döneminin bu yılın sonlarına doğru ya da gelecek yılın başında başlayabileceği görüşünü paylaştı.
CLARITY Kanunu'nun yasalaşmasının, kripto varlıklara yönelik düzenleyici belirsizliği azaltarak daha fazla kurumsal yatırımcının piyasaya girişini teşvik edebileceğini ifade eden Zheng, bunun yeni bir boğa rallisini destekleyebileceğini söyledi.
150 bin dolar hedefinde ABD borcu etkisi
Zheng, Bitcoin için 150 bin dolarlık hedefini ABD'deki mali görünümle de ilişkilendirdi.
ABD borçlarının 2027'de benzeri görülmemiş bir hızla artmasını beklediğini belirten Zheng, büyük kurumsal yatırımcıların portföylerini korumak amacıyla alternatif varlıklara yönelmesinin Bitcoin talebini artırabileceğini kaydetti.