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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı

ABD Senatosu’nda kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri içeren CLARITY Act’in kabul edilmemesi Bitcoin’de satışları hızlandırdı. Bitcoin yüzde 4’e yakın gerilerken altcoinlerde kayıplar çift haneye ulaştı.

Mutluhan Yıldız
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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 1

Bitcoin, ABD'de kripto para piyasasına yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren CLARITY Act'in Senato'daki oylamadan geçememesinin ardından kayıplarını artırdı. Tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırırken, Bitcoin yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 2

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, salı günü yüzde 3,8 düşüşle 75 bin 748 dolar seviyesine kadar geriledi. Satışlar yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmazken Ethereum, XRP, Solana ve Cardano'da da sert kayıplar görüldü.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 3

CLARITY Act Senato'dan geçemedi

Kripto para ve dijital varlıklara yönelik düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act, ABD Senatosu'nda 49'a karşı 50 oyla kabul edilmedi.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 4

Mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi'nden geçen tasarı, yasalaşma sürecinde ihtiyaç duyulan desteği bulamadı. Tasarı üzerindeki anlaşmazlıkların stablecoin'lerde getiri ödemeleri ile dijital varlıkların denetiminin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında nasıl paylaşılacağı gibi konularda yoğunlaştığı belirtildi.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 5

Tasarı için Demokratların desteğini sağlamaya çalışan Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, oylamanın ardından yaptığı açıklamada uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalmasını eleştirdi.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 6

Kripto sektöründen gelen ilk açıklamalarda ise oylamanın dijital varlık piyasalarının uzun vadeli düzenlenme sürecini tamamen değiştirmeyeceği görüşü öne çıktı.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 7

Fed beklentileri Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı

Bitcoin'deki düşüşte yalnızca Senato'daki oylama etkili olmadı. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış da piyasalardaki risk iştahını zayıflattı.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 8

CME FedWatch verilerine göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 94'e çıktı. Söz konusu ihtimal bir hafta önce yüzde 59 seviyesindeydi.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 9

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,006'ya yükselerek Nisan 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Petrol piyasasında da yükseliş hızlandı. Brent petrol yüzde 2,7 artışla 108,51 dolara, WTI ise yüzde 4,1 yükselişle 105,52 dolara çıktı.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 10

Altcoinlerde kayıplar büyüdü

Bitcoin'deki satış dalgası kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 5,7 düşüşle 2 bin 401 dolar seviyesine gerilerken, XRP'deki kayıp yüzde 10,9'a ulaştı.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 11

Solana yüzde 6,1, Cardano yüzde 7,2, Dogecoin yüzde 5,2 ve TRUMP yüzde 7,4 değer kaybetti. BNB'deki düşüş ise yüzde 1,5 seviyesinde kaldı.

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Bitcoin'e ABD’den darbe: Kripto piyasasında satışlar hızlandı - Resim: 12

Piyasaların odağında şimdi Fed'in faiz kararı ve kripto varlıklara ilişkin ABD'deki düzenleme sürecinin nasıl ilerleyeceği bulunuyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ