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  4. Bloomberg 'takip edilmesi gereken' 50 şirketi açıkladı

Bloomberg 'takip edilmesi gereken' 50 şirketi açıkladı

Bloomberg, 2023'te yatırımları ve kritik hamleleriyle takip edilmesi gereken 50 şirketi sıraladı.

Bloomberg, 2023 yılında takip edilmesini önerdiği şirketleri listeledi.

Liste, Bloomberg stratejisti Tim Craighead tarafından hazırlandı. Craighead, analiz raporunda 40 şirket hakkında 'yapıcı' görüşler ileri sürüldüğünü ancak 10 şirket için 'endişeli' olduğunu vurguladı.

İşte Bloomberg tarafından hazırlanan o liste...

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Adidas, “Own the Game” planı kapsamında, 2025 yılına kadar yıllık satışlarında en az yüzde 8’lik bir artış ve yüzde 12-14’lük bir işletme kâr marjı hedefliyor.

Şirket için Kanye West ile ortaklığın sona ermesi ve Çin ile ilgili belirsizlik riskler olarak öne çıkarken şirket yeni ürünler ve anlaşmalar üzerinde çalışıyor.

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Adnoc Distribution

Piyasa değeri: 14,8 milyar dolar

CEO: Bader Saeed Al Lamki

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6

12 aylık satış: 5,7 milyar dolar

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası’nın da etkisiyle kış ayları süresince BAE’de artan ziyaretçi trafiğinin, enerji şirketi için yakıt hacimlerini ve işletme karını artırması bekleniyor.

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Airbus

Piyasa değeri: 93 milyar dolar

CEO: Guillaume Faury

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 16

12 aylık satış: 61,7 milyar dolar 

ABD ve Çin arasındaki gerilimleri Airbus'ı Çin pazarında Amerikalı rakibi Boeing'e karşı daha avantajlı getiriyor.

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