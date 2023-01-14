Bloomberg 'takip edilmesi gereken' 50 şirketi açıkladı

İşte Bloomberg tarafından hazırlanan o liste...

Liste, Bloomberg stratejisti Tim Craighead tarafından hazırlandı. Craighead, analiz raporunda 40 şirket hakkında 'yapıcı' görüşler ileri sürüldüğünü ancak 10 şirket için 'endişeli' olduğunu vurguladı.

Adidas, “Own the Game” planı kapsamında, 2025 yılına kadar yıllık satışlarında en az yüzde 8’lik bir artış ve yüzde 12-14’lük bir işletme kâr marjı hedefliyor.

Şirket için Kanye West ile ortaklığın sona ermesi ve Çin ile ilgili belirsizlik riskler olarak öne çıkarken şirket yeni ürünler ve anlaşmalar üzerinde çalışıyor.