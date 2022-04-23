Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi
Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğundaki "Artania" isimli kruvaziyer, 526 yolcusuyla Bodrum Yolcu Limanı'na yanaştı
"Artania" isimli kruvaziyer, 526 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.
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Rodos'tan gelen Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
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Gemide çoğu Alman uyruklu 526 yolcu ile 448 personel bulunduğu öğrenildi.
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Turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksi ve otobüslerle şehir turuna çıktı.
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