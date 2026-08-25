Google Haberler

BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor

Altında yeni ralli heyecanlandırırken ons altının fiyatı 4 bin 640 dolara, gram altının fiyatı ise 7 bin 200 TL'ye dayandı. Yatırımcılar altındaki yükselişin ne kadar süreceğini merak ederken, BofA'nın son anketi altın alımında çarpıcı bir eğilime işaret etti. Altının gerçek değerine dikkat çeken BofA, yatırım devlerinin altında yükseliş için daha fazla alan gördüğünü bildirdi. Peki bu ne anlama geliyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte vadeli piyasalarda altının daha da yükseleceği beklentisi güçlendi. Büyük yatırımcıların altın alımları üç haftadır üst üste artarken, net uzun pozisyonlar da bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

 

1 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 2

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) verilerine göre de altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların sayısı 154 bin 595'e çıkarken, düşüş bekleyenlerin pozisyonları 12 bin 947'de kaldı. Beklentiler arasındaki fark 141 bin 648'e ulaşarak eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesini görürken son üç haftada ise fark yüzde 18 arttı.

 

2 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 3

Ancak yatırımcıların altına ilgisi artsa da ocak ayındaki rekora henüz yaklaşılamadı. Bu da analistlere göre piyasada yükseliş beklentisinin güçlendiğini ancak alımların önceki zirvelerdeki kadar yoğunlaşmadığını gösteriyor.

 

3 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 4

BofA anketinde altın için dikkat çeken değişim

Bank of America'nın Ağustos Küresel Fon Yöneticileri Anketi de altına yönelik beklentilerdeki değişimi ortaya koydu.

4 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 5

Temmuz ayında fon yöneticilerinin yüzde 6'sı altının gerçek değerinin daha yüksek olduğunu değerlendirirken, bu oran ağustos ayında yüzde 16'ya yükseldi. 

 

5 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 6

Bank of America mevcut yatırımcı alımlarını ons altında 4 bin dolar civarındaki fiyatlarla daha uyumlu buldu.

6 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 7

BofA'ya göre ons altının 5 bin dolara ulaşması için yatırımcı alımlarının daha da hızlanması gerekiyor. Merkez bankalarının güçlü talebi de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

7 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 8

BofA analistleri, hazirandaki merkez bankası alımlarının son 12 aylık ortalamanın oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekerken Fed'den gelecek güvercin mesajların altına yeni destek sağlayabileceğini belirtiyor.

 

8 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 9

5 bin doların üzeri de masada

Bbazı analistler ise yükseliş için halen alan olduğunu değerlendirirken TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek de doların değer kaybetmesine yönelik endişelerin altını destekleyebileceğini belirtti. 

9 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 10

Ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden güçlendirmesi ve Fed'i faiz artırımına yöneltmesi halinde altının baskıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

10 11
BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor - Resim: 11

TD Securities'in altın için hedefi ons başına 5 bin 350 dolar seviyesinde bulunuyor.

11 11