BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) verilerine göre de altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların sayısı 154 bin 595'e çıkarken, düşüş bekleyenlerin pozisyonları 12 bin 947'de kaldı. Beklentiler arasındaki fark 141 bin 648'e ulaşarak eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesini görürken son üç haftada ise fark yüzde 18 arttı.