BofA altının gerçek değerine işaret etti: Büyük yatırımcıların pozisyonu değişiyor
Altında yeni ralli heyecanlandırırken ons altının fiyatı 4 bin 640 dolara, gram altının fiyatı ise 7 bin 200 TL'ye dayandı. Yatırımcılar altındaki yükselişin ne kadar süreceğini merak ederken, BofA'nın son anketi altın alımında çarpıcı bir eğilime işaret etti. Altının gerçek değerine dikkat çeken BofA, yatırım devlerinin altında yükseliş için daha fazla alan gördüğünü bildirdi. Peki bu ne anlama geliyor?
Altın fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte vadeli piyasalarda altının daha da yükseleceği beklentisi güçlendi. Büyük yatırımcıların altın alımları üç haftadır üst üste artarken, net uzun pozisyonlar da bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) verilerine göre de altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonların sayısı 154 bin 595'e çıkarken, düşüş bekleyenlerin pozisyonları 12 bin 947'de kaldı. Beklentiler arasındaki fark 141 bin 648'e ulaşarak eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesini görürken son üç haftada ise fark yüzde 18 arttı.
Ancak yatırımcıların altına ilgisi artsa da ocak ayındaki rekora henüz yaklaşılamadı. Bu da analistlere göre piyasada yükseliş beklentisinin güçlendiğini ancak alımların önceki zirvelerdeki kadar yoğunlaşmadığını gösteriyor.
BofA anketinde altın için dikkat çeken değişim
Bank of America'nın Ağustos Küresel Fon Yöneticileri Anketi de altına yönelik beklentilerdeki değişimi ortaya koydu.
Temmuz ayında fon yöneticilerinin yüzde 6'sı altının gerçek değerinin daha yüksek olduğunu değerlendirirken, bu oran ağustos ayında yüzde 16'ya yükseldi.
Bank of America mevcut yatırımcı alımlarını ons altında 4 bin dolar civarındaki fiyatlarla daha uyumlu buldu.
BofA'ya göre ons altının 5 bin dolara ulaşması için yatırımcı alımlarının daha da hızlanması gerekiyor. Merkez bankalarının güçlü talebi de fiyatları desteklemeye devam ediyor.
BofA analistleri, hazirandaki merkez bankası alımlarının son 12 aylık ortalamanın oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekerken Fed'den gelecek güvercin mesajların altına yeni destek sağlayabileceğini belirtiyor.
5 bin doların üzeri de masada
Bbazı analistler ise yükseliş için halen alan olduğunu değerlendirirken TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek de doların değer kaybetmesine yönelik endişelerin altını destekleyebileceğini belirtti.
Ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden güçlendirmesi ve Fed'i faiz artırımına yöneltmesi halinde altının baskıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
TD Securities'in altın için hedefi ons başına 5 bin 350 dolar seviyesinde bulunuyor.