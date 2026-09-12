BofA'dan altın için dikkat çeken hesap: Merkez bankaları daha ne kadar alabilir?

BofA, merkez bankalarının mevcut altın payları ile modelin işaret ettiği seviyeler arasındaki farkın, gelecekteki talep açısından destekleyici olduğunu belirtiyor. Rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesi ve altına daha az ağırlık veren kurumların bu payı aşamalı olarak yükseltmesi halinde, altın piyasasına yönelik desteğin güçlenebileceği değerlendiriliyor.