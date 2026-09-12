BofA'dan altın için dikkat çeken hesap: Merkez bankaları daha ne kadar alabilir?
Bank of America, merkez bankalarının altın talebinde büyüme alanı bulunduğuna dikkat çekti. Bankaya göre, rezervlerinde altına düşük pay ayıran merkez bankalarının yüzde 30 seviyesine ulaşması, 20 bin 333 tonluk ilave alım anlamına geliyor. Bankanın modelinde en büyük alım potansiyeli Çin'de bulunurken, Türkiye Mart 2022'den bu yana alımlarda ilk sırada yer alıyor. BofA, merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırmasının piyasayı destekleyebileceğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bank of America (BofA), merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırmasının piyasaya destek sağlamaya devam edebileceğini değerlendirdi. Bankanın hesaplamasına göre, altına düşük ağırlık veren merkez bankalarının rezervlerinde yüzde 30'luk paya ulaşması, toplam 20 bin 333 tonluk ilave alım anlamına geliyor.
Bu miktar, son yıllardaki alım temposuyla yirmi yılı aşan bir süreye karşılık geliyor. Hesaplama, BofA'nın verimli rezerv dağılımına ilişkin modelini temel alıyor.
Rezervlerde yüzde 30 altın payı esas alındı
BofA'nın analizinde, altının toplam rezerv varlıklarının yüzde 30'unu oluşturduğu bir dağılım referans kabul ediliyor. Bankanın emtia ekibi, ortalama bir merkez bankası portföyünde bilgi oranının bu düzeyde en yüksek seviyeye ulaştığını tahmin ediyor.
Tüm merkez bankalarının rezervleri birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu orana ulaşılması için 2 bin 300 tonun biraz altında ek altın alımı gerekiyor. Bu tutar, yakın dönemdeki alım hızının yaklaşık iki yıllık karşılığına denk geliyor.
Rezervlerinde altının payı zaten yüzde 30 veya üzerinde olan kurumlar dışarıda tutulduğunda ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu eşiğin altında kalan merkez bankalarının toplam ilave altın ihtiyacı 20 bin 333 tona yükseliyor.
En büyük potansiyel Çin'de
BofA'nın modeline göre, yüzde 30 eşiğinin altında bulunan merkez bankaları arasında mevcut rezervleriyle hedef arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Çin. Bu orana ulaşması için Çin'in 5 bin 628 ton daha altın edinmesi gerektiği hesaplanıyor.
Aynı hesaplama Japonya için 1.866 ton, İsviçre için 1.192 ton ilave alıma işaret ediyor. Tayvan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Singapur'un her birinde ise hedefe ulaşmak için gereken miktar 700 tonu aşıyor.
Merkez bankası alımları yükselişi destekledi
Raporda, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından merkez bankası talebinin altın piyasasında daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekiliyor. BofA'ya göre, son dönemde yıllık 1.000 tonun üzerine çıkan alımlar, altındaki üç yıllık yükselişin destekleyici unsurları arasında yer aldı.
Dünya Altın Konseyi'nin son verileri, küresel resmi altın rezervlerinin yaklaşık 36 bin 705 ton olduğunu gösteriyor. Merkez bankalarının net alımları da 2024 yılında 1.092 tonla rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye alımlarda ilk sırada
Mart 2022'den bu yana yapılan alımlarda Türkiye, 815 tonla ilk sırada yer alırken, Polonya 808 tonla ikinci sırada bulunuyor.
Aynı dönemde satış miktarları, alımların belirgin biçimde gerisinde kaldı. Altın satışlarında Sri Lanka 387 ton, Surinam ise 265 tonla öne çıktı.
BofA, merkez bankalarının mevcut altın payları ile modelin işaret ettiği seviyeler arasındaki farkın, gelecekteki talep açısından destekleyici olduğunu belirtiyor. Rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesi ve altına daha az ağırlık veren kurumların bu payı aşamalı olarak yükseltmesi halinde, altın piyasasına yönelik desteğin güçlenebileceği değerlendiriliyor.