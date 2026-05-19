BofA'dan petrol için kritik üç senaryo! 130 dolar mümkün mü?
Bank of America Emtia ve Türev Araştırmaları Direktörü Francisco Blanch, Orta Doğu'daki gerilimin petrol piyasalarında arz baskısını artırmaya devam ettiğini belirterek Brent petrol için dikkat çeken senaryolar paylaştı. Blanch, en olumlu tabloda Brent'in yıl boyunca 90 dolar civarında dengelenebileceğini ifade ederken, ABD-İran arasındaki karşılıklı ablukanın sürmesi halinde fiyatların 120-130 dolar bandına yükselebileceği uyarısında bulundu.
Blanch, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin devam etmesi halinde petrol piyasasında arz baskısının sürebileceğini belirterek Brent petrol için olası senaryoları paylaştı.
Blanch değerlendirmesinde Brent petrol fiyatlarının yılın geri kalanında ortalama 90 dolar seviyesinde kalabileceğini söyledi.
Blanch, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ve İran kaynaklı abluka riskinin ortadan kalkması gerektiğini ifade etti.
Küresel petrol piyasasında önemli bir arz eksikliği bulunduğunu belirten Blanch, fiyatların yeniden 60-70 dolar bandına gerileyebilmesi için piyasada çok daha yüksek üretime ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Blanch, "Fiyatların 60-70 dolara gerilemesi için ihtiyaç duyduğumuzun günlük 14-15 milyon varil, yani yüzde 14-15 altındayız. Oldukça büyük bir açık söz konusu" dedi.
İran savaşının etkisiyle bu yıl Brent petrol fiyatlarının yüzde 80 artarak 109,26 dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Blanch, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin özellikle Asya-Pasifik bölgesini sert etkilediğini söyledi.
Blanch ayrıca mevcut durumun küresel ölçekte tüketiciler ve sanayi üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
Brent için üç farklı senaryo
Francisco Blanch, petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde üç farklı senaryoya dikkat çekti.
En olumlu senaryoda Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede yeniden tam kapasiteyle açılması halinde Brent petrolün 90 dolar seviyelerinde dengelenebileceğini belirtti.
İkinci senaryoda ise ABD ve İran arasındaki karşılıklı ablukanın sürmesi durumunda fiyatların Haziran sonu veya Temmuz başına kadar kademeli olarak 120-130 dolar bandına yükselebileceğini ifade etti.
"Fiyatlar çok sert yükselebilir" uyarısı
En olumsuz senaryoda çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarında sert yükselişlerin görülebileceğini söyleyen Blanch, enerji altyapısında oluşabilecek hasarın uzun süreli arz sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Blanch, Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile petrol tesislerinde meydana gelebilecek hasarın küresel arz üzerindeki baskıyı uzun süre devam ettirebileceğini kaydetti.