Borsa bu hafta yükseldi: En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 yükselişle tamamlarken endekse dahil hisseler arasından yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu. Haftalık bazda en çok yükselen hisse yüzde yüzde 42,41 primlenirken, en çok kaybettiren hisse yüzde 33,79 düşüş yaşadı. İşte BIST 100 endeksinin en çok yükselen ve düşen hisseleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genelinde haftalık bazda yüzde 1 yükseliş görülürken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Haftayı yüzde 1 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 10.870,07 puanı, en yüksek 11.201,69 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 3,1 artışla 24.787,71 puan, sanayi endeksi yüzde 2,93 yükselişle 13.937,92 puan, mali endeks yüzde 1,86 kazançla 16.137,86 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,7 primle 10.469,95 puan oldu.
En çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,41 ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ oldu.
Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ'yi yüzde 18,12 ile Aksa Enerji izledi.
Haftanın en çok yükselen 3. hissesi ise yüzde 15,86 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.
En çok değer kaybeden hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 33,79 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.
Destek Finans Faktoring AŞ'yi yüzde 7,07 değer kaybı ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik izledi.
Haftanın en çok değer kaybeden 3. hissesi ise yüzde 5,16 ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 858 milyar 192 milyon lirayla ASELSAN, 594 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA ve 478 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.