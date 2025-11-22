Borsa İstanbul haftanın en çok kazandıranı oldu: En çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,38 değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı. KUYAŞ Gayrimenkul, yüzde 21,02’lik yükselişle endekse dahil hisseler arasında haftanın en çok prim yapanı oldu. Reeder Teknoloji ise yüzde 19,92 ile en çok değer kaybeden hisse oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,38 yükselişle haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olurken endekse dahil hisseler arasında da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,38 değer kazanarak 10.922,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.585,34 puanı, en yüksek 11.038,75 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 3,44 kazançla 15.702,24 puan, teknoloji endeksi yüzde 3 artışla 24.576,74 puan, sanayi endeksi yüzde 2,15 primle 13.924,90 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,37 yükselişle 10.650,25 puan oldu.
En çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,02 ile KUYAŞ Gayrimenkul oldu.
KUYAŞ Gayrimenkul'ü yüzde 18,48 ile Koza Altın İşletmeleri takip etti.
En çok yükselen 3. hisse ise yüzde 15,68’le Enerya Enerji oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 19,92 kayıpla Reeder Teknoloji oldu.
Katılımevim Tasarruf Finansman hisseleri ise haftalık bazda yüzde 5,80 düşüş yaşadı.
Çan2 Termik hisseleri ise yüzde 5,04 düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında 3. sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 842 milyar 232 milyon lirayla ASELSAN, 559 milyar 440 milyon lirayla Garanti BBVA ve 456 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.