Borsa İstanbul'da 2026’da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler neler?
Aracı kurum ve bankaların gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlarına göre yapılan derlemeye göre 2026 için en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. Karel ve Sabancı Holding getiri potansiyelleriyle öne çıktı.
2025 yılının sonuna gelinirken Borsa İstanbul'da, aracı kurum ve bankaların hisselere ilişkin verdiklere gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
ForInvestHaber'in 27 aracı kurum ve bankanın son 3 ay içerisinde yayınladıkları araştırma, şirket, strateji raporlarından derlediği gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Karel oldu.
En az 2 hedef fiyat tahmini alan 84 hisse bu raporda değerlendirmeye alındı. 2 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Karel için 17,75 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 108,09 oldu.
İkinci sırada yüzde 87,44 getiri potansiyeli ile Vestel Beyaz, üçüncü sırada yüzde 87,26 getiri potansiyeli ile Astor Enerji, dördüncü sırada yüzde 84,75 ile Koton ve beşinci sırada yüzde 82,92 ile Sabancı Holding yer aldı.
En az 5 tahmin yapılan hisseler
En az 5 hedef fiyat tahmini alan 41 hisse değerlendiriliğinde ise, 8 farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Sabancı Holding ilk sırada yer aldı.
Sabancı Holding 154,57 TL olan hedef fiyat ortalamasına göre yüzde 82,92 getiri potansiyeline işaret etti.
İkinci sırada yüzde 78,43 getiri potansiyeli ile Galata Wind, üçüncü sırada yüzde 76,36 getiri potansiyeli ile Ülker, dördüncü sırada yüzde 75,36 ile THY ve beşinci sırada yüzde 71,74 ile Pegasus yer aldı.