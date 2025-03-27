Borsa İstanbul’da 8 şirketten temettü kararı: BİM, Anadolu Sigorta, Erdemir...
Borsa İstanbul'da BİM, Anadolu Sigorta, Brisa da dahil 8 şirket kar payı dağıtım kararı aldı. Şirketlerin, temettü oranları ve ödeme tarihleri de belli oldu. En yüksek temettü BİM'de, en düşük temettü oranı ise 8 şirket arasında Boğaziçi Beton'da. İşte dev şirketlerin temettü takvimine ilişkin detaylar...
Şirketlerin kar oranının belli olmasının ardından, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda şirket kar payı dağıtma kararı aldı.
Bu kapsamda, BİM, Anadolu Sigorta, İş Yatırım, Brisa, Gelecek Varlık Yönetimi, Gedik Yatırım, Boğaziçi Beton ve Birikim Varlık Yönetimı kar payı dağıtacak.
"BİM temettü takvimi ve hisse başına dağıtılacak tutar"
BİM, 2024 yılında elde ettiği 18,6 milyar TL net kar ile dikkat çekerken, hisse başına net 10,92 TL temettü ödeyecek.
Şirket, ilk taksiti 20 Haziran 2025'te, son taksiti ise 19 Aralık 2025’te yatıracak.
"Anadolu Sigorta temettü takvimi ve hisse başına dağıtılacak tutar"
Anadolu Sigorta, 3,57 TL nakit temettü ödemesini 3 Nisan 2024’te gerçekleştirecek.