Borsa İstanbul'da bu hafta en çok düşen ve yükselen hisseler belli oldu: işte en çok kazandıran ve kaybettirenler....

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.

Endekste yaşanan düşüşe karşın yükselen hisseler de oldu. Haftanın en çok yükselen hisseleri sırasıyla şöyle oldu: