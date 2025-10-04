Borsa İstanbul'da haftanın en çok düşen ve yükselen hisseleri belli oldu! İşte o hisseler

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri en çok prim yapan hisse oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.