Borsa İstanbul'da haftanın en çok düşen ve yükselen hisseleri belli oldu! İşte o hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 11 bin puanın altında kapatırken endekse dahil hisselerden en çok prim yapan ve düşen hisseler belli oldu. Haftalık değerlendirmede Gen İlaç zirvede yer aldı. İşte borsada yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettirenler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlarken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Endeks, hafta içinde en düşük 10.858,52 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,07 azalışla 14.085,7 puan, mali endeksi yüzde 3,09 düşüşle 14.352 puan, puan teknoloji endeksi yüzde 2,68 azalışla 28.313,10 puan hizmetler endeksi yüzde 0,08 kayıpla 10.896,92 oldu.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri en çok prim yapan hisse oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’yi yüzde 11,12 ile Eczacıbaşı Sınai ve Finansal Yatırımlar izledi.
CW Enerji ise yüzde 11,08 ile en çok yükselen üçüncü hisse oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 31,11’le Destek Finans Faktoring AŞ oldu.
Enerya Enerji ise bu hafta yüzde 15,63 kayıpla en düşen ikinci hisse oldu.
Sasa Polyester ise yüzde 15,23 kayıpla üçüncü sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 985 milyar 416 milyon lirayla ASELSAN, 569 milyar 940 milyon lirayla Garanti BBVA ve 4229 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.