Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güçlü bir hafta geçirirken haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu. Endeks bu hafta yeniden 11 bin puanın üzerini görürken haftalık bazda yüzde 7,18 değer kazandı. Endekste haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. İşte haftanın en çok kazandıran ve düşenleri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta yatırımcısına kazandırırken hisse senetleri arasında en çok kazandıran ve kaybettiren şirketler belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.109,02 puanı ve en yüksek 11.158,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 7,18 üstünde 10.941,79 puandan haftayı tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 9,80 artışla 15.282,58 puan, sanayi endeksi yüzde 5,85 artışla 14.135,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,84 kazançla 11.063,64 puan ve teknoloji endeksi yüzde 4,25 yükselişle 26.567,21 puan oldu.

En çok yükselen hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,83 ile Türkiye Sigorta oldu.

Türkiye Sigorta'yı yüzde 16,95 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.

Türkiye İş Bankası (C) ise yüzde 16,84 ile en çok yükselen üçüncü hisse oldu.

En düşen hisseler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 22,95 ile Grainturk Holding AŞ oldu.

Eczacıbaşı İlaç hisseleri ise haftalık bazda yüzde 9,7 değer kaybetti.

Yüzde 7,14 düşen Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisse ise en çok değer kaybeden üçüncü hisse oldu.

