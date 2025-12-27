Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,42 değer kaybederek tamalarken endekste haftalık bazda en çok değer kazanan hisse yaklaşık yüzde 15 yükseldi. En çok düşen hissedeki kayıp ise yüzde 20'yi aştı. İşte bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamlarken endekse dahil hisselerden en çok kazandıran ve kaybettirenler de belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,42 değer kaybederek 11.294,37 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.228,55 puanı, en yüksek 11.426,65 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,23 artışla 28.403,73 puan ve sanayi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 14.192,74 puan olurken, mali endeks yüzde 0,84 düşüşle 16.594,04 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,67 azalışla 10.658,48 puan oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 31 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 585 milyar 480 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,45 ile Oba Makarnacılık oldu.
Oba Makarnacılık'ı yüzde 14,97 ile Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.
Katılımevim Tasarruf Finansman ise yüzde 14,49 ile haftanın en çok yükselen üçüncü hissesi oldu.
En çok düşenler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 20,27 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ oldu
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik hisseleri ise yüzde 10,89 değer kaybetti.
Listenin üçüncü sırasında yüzde 8,03 kayıp ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ yer aldı.
