Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 31 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 585 milyar 480 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,45 ile Oba Makarnacılık oldu.