Google Haberler

Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kasım ve Aralık 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu iki ayda 23 şirket yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Ford Otosan (FROTO), Aselsan (ASELS), Turkcell (TCELL), BİM (BIMAS), Tat Gıda (TKFEN) ve OBAMS gibi dikkat çeken şirketlerin ödeme tarihleri 5 Kasım ile 31 Aralık arasında değişiyor. Peki hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte Kasım ve Aralık 2025 döneminde temettü verecek şirketler ve ödeme takvimi…

Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 1

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kasım ve Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.

1 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 2

Bu süreçte SUNTK, ASELS, FROTO, BVSAN, TCELL, MEDTR, OBAMS ve BİM gibi önde gelen şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.

2 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 3

Temettü ödemeleri 5 Kasım’da başlayacak ve 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.

3 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 4

İşte Kasım ve Aralık döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…

4 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 5

SUNTK

Nakit temettü tutarı: 441.378.002,13 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,93 TL
Ödeme tarihi: 5.11.2025

5 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 6

PLTUR

Nakit temettü tutarı: 79.050.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,323 TL
Ödeme tarihi: 13.11.2025

6 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 7

BALSU

Nakit temettü tutarı: 166.600.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,15 TL
Ödeme tarihi: 14.11.2025

7 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 8

DURKN

Nakit temettü tutarı: 3.900.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,04 TL
Ödeme tarihi: 14.11.2025

8 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 9

ARDYZ

Nakit temettü tutarı: 4.792.731,57 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL
Ödeme tarihi: 17.11.2025

9 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 10

EGPRO

Nakit temettü tutarı: 231.625.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,93 TL
Ödeme tarihi: 20.11.2025

10 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 11

ASELS

Nakit temettü tutarı: 909.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,199 TL
Ödeme tarihi: 25.11.2025

11 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 12

OFSYM

Nakit temettü tutarı: 31.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,074 TL
Ödeme tarihi: 25.11.2025

12 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 13

DESA

Nakit temettü tutarı: 35.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27.11.2025

13 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 14

GUNDG

Nakit temettü tutarı: 3.905.537,32 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,35 TL
Ödeme tarihi: 28.11.2025

14 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 15

BVSAN

Nakit temettü tutarı: 30.700.689,52 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,816 TL
Ödeme tarihi: 2.12.2025

15 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 16

FROTO

Nakit temettü tutarı: 20.198.539.827,82 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,142 TL
Ödeme tarihi: 3.12.2025

16 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 17

LIDER

Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL
Ödeme tarihi: 11.12.2025

17 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 18

BEGYO

Nakit temettü tutarı: 68.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025

18 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 19

EBEBK

Nakit temettü tutarı: 2.550.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025

19 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 20

BIMAS

Nakit temettü tutarı: 776.238,95 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,007 TL
Ödeme tarihi: 17.12.2025

20 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 21

ALKLC

Nakit temettü tutarı: 85.371.785,19 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,178 TL
Ödeme tarihi: 17.12.2025

21 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 22

OBAMS

Nakit temettü tutarı: 3.400.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,545 TL
Ödeme tarihi: 22.12.2025

22 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 23

TCELL

Nakit temettü tutarı: 294.100.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,545 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

23 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 24

GWIND

Nakit temettü tutarı: 8.501.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,151 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

24 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 25

MEDTR

Nakit temettü tutarı: 255.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,543 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

25 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 26

KTSKR

Nakit temettü tutarı: 10.809.516,21 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,458 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

26 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 27

PSDTC

Nakit temettü tutarı: 104.367.768,50 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,282 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

27 28
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 28

TKFEN

Nakit temettü tutarı: 38.747.250,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,331 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025

28 28