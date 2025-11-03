Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi hisse, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Kasım-Aralık 2025 Temettü Takvimi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kasım ve Aralık 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu iki ayda 23 şirket yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. Ford Otosan (FROTO), Aselsan (ASELS), Turkcell (TCELL), BİM (BIMAS), Tat Gıda (TKFEN) ve OBAMS gibi dikkat çeken şirketlerin ödeme tarihleri 5 Kasım ile 31 Aralık arasında değişiyor. Peki hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte Kasım ve Aralık 2025 döneminde temettü verecek şirketler ve ödeme takvimi…
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kasım ve Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.
Bu süreçte SUNTK, ASELS, FROTO, BVSAN, TCELL, MEDTR, OBAMS ve BİM gibi önde gelen şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.
Temettü ödemeleri 5 Kasım’da başlayacak ve 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.
İşte Kasım ve Aralık döneminde temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…
SUNTK
Nakit temettü tutarı: 441.378.002,13 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,93 TL
Ödeme tarihi: 5.11.2025
PLTUR
Nakit temettü tutarı: 79.050.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,323 TL
Ödeme tarihi: 13.11.2025
BALSU
Nakit temettü tutarı: 166.600.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,15 TL
Ödeme tarihi: 14.11.2025
DURKN
Nakit temettü tutarı: 3.900.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,04 TL
Ödeme tarihi: 14.11.2025
ARDYZ
Nakit temettü tutarı: 4.792.731,57 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL
Ödeme tarihi: 17.11.2025
EGPRO
Nakit temettü tutarı: 231.625.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,93 TL
Ödeme tarihi: 20.11.2025
ASELS
Nakit temettü tutarı: 909.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,199 TL
Ödeme tarihi: 25.11.2025
OFSYM
Nakit temettü tutarı: 31.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,074 TL
Ödeme tarihi: 25.11.2025
DESA
Nakit temettü tutarı: 35.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27.11.2025
GUNDG
Nakit temettü tutarı: 3.905.537,32 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,35 TL
Ödeme tarihi: 28.11.2025
BVSAN
Nakit temettü tutarı: 30.700.689,52 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,816 TL
Ödeme tarihi: 2.12.2025
FROTO
Nakit temettü tutarı: 20.198.539.827,82 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,142 TL
Ödeme tarihi: 3.12.2025
LIDER
Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL
Ödeme tarihi: 11.12.2025
BEGYO
Nakit temettü tutarı: 68.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025
EBEBK
Nakit temettü tutarı: 2.550.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025
BIMAS
Nakit temettü tutarı: 776.238,95 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,007 TL
Ödeme tarihi: 17.12.2025
ALKLC
Nakit temettü tutarı: 85.371.785,19 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,178 TL
Ödeme tarihi: 17.12.2025
OBAMS
Nakit temettü tutarı: 3.400.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,545 TL
Ödeme tarihi: 22.12.2025
TCELL
Nakit temettü tutarı: 294.100.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,545 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
GWIND
Nakit temettü tutarı: 8.501.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,151 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
MEDTR
Nakit temettü tutarı: 255.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,543 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
KTSKR
Nakit temettü tutarı: 10.809.516,21 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,458 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
PSDTC
Nakit temettü tutarı: 104.367.768,50 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,282 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
TKFEN
Nakit temettü tutarı: 38.747.250,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,331 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025