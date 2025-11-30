Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Aralık 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu ayda 21 şirket yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. İlk ödeme 2 Aralık’ta BVSAN’dan gelirken, Ford Otosan (FROTO), Göltaş Çimento (GOLTS), BİM (BIMAS), Turkcell (TCELL), Kütahya Şeker (KTSKR) ve Rönesans GYO (RGYAS) gibi şirketler öne çıkıyor. Peki hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte Aralık 2025 döneminde temettü verecek şirketler ve ödeme takvimi…
Borsa İstanbul'da Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.
Aralık ayı boyunca BVSAN, FROTO, GOLTS, BIMAS, TCELL, KTSKR ve RGYAS gibi önemli şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.
Ödemeler 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayacak ve 31 Aralık 2025’e kadar sürecek.
İşte 2025'in son ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)
Nakit temettü tutarı: 30.700.689,52 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,816 TL
Ödeme tarihi: 2.12.2025
Ford Otosan (FROTO)
Nakit temettü tutarı: 20.198.539.827,80 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,142 TL
Ödeme tarihi: 3.12.2025
Göltas Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)
Nakit temettü tutarı: 76.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL
Ödeme tarihi: 5.12.2025
Elite Organik Gıda Hisse Senedi (ELITE)
Nakit temettü tutarı: 5.832.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,045 TL
Ödeme tarihi: 5.12.2025
Metro Holding (METRO)
Nakit temettü tutarı: 2.173.678,80 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,052 TL
Ödeme tarihi: 8.12.2025
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Nakit temettü tutarı: 1.726.410,86 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,029 TL
Ödeme tarihi: 8.12.2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL
Ödeme tarihi: 11.12.2025
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Nakit temettü tutarı: 17.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,021 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Nakit temettü tutarı: 68.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,425 TL
Ödeme tarihi: 15.12.2025
BİM (BIMAS)
Nakit temettü tutarı: 2.550.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL
Ödeme tarihi: 17.12.2025
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Nakit temettü tutarı: 776.038,95 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,007 TL
Ödeme tarihi: 22.12.2025
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Nakit temettü tutarı: 85.371.785,19 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,178 TL
Ödeme tarihi: 22.12.2025
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR)
Nakit temettü tutarı: 4.216.086,27 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,073 TL
Ödeme tarihi: 24.12.2025
Emlak Konut GYO (EYGYO)
Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL
Ödeme tarihi: 25.12.2025
Turkcell (TCELL)
Nakit temettü tutarı: 3.400.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,545 TL
Ödeme tarihi: 26.12.2025
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
Nakit temettü tutarı: 502.753.021,46 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,096 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR)
Nakit temettü tutarı: 255.000.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 5,543 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)
Nakit temettü tutarı: 8.500.000,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
Tekfen Holding (TKFEN)
Nakit temettü tutarı: 104.367.768,50 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,282 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
Pergamon-Status (PSDTCL)
Nakit temettü tutarı: 10.809.516,21 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 1,456 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Nakit temettü tutarı: 38.747.250,00 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,331 TL
Ödeme tarihi: 31.12.2025