Google Haberler

Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Aralık 2025 dönemine ait nakit temettü ödeme takvimi belli oldu. Bu ayda 21 şirket yatırımcılarına hisse başına temettü ödemesi yapacak. İlk ödeme 2 Aralık’ta BVSAN’dan gelirken, Ford Otosan (FROTO), Göltaş Çimento (GOLTS), BİM (BIMAS), Turkcell (TCELL), Kütahya Şeker (KTSKR) ve Rönesans GYO (RGYAS) gibi şirketler öne çıkıyor. Peki hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte Aralık 2025 döneminde temettü verecek şirketler ve ödeme takvimi…

Damla Kaya
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 1

Borsa İstanbul'da Aralık 2025 dönemine ilişkin nakit temettü ödeme takvimi açıklandı.

1 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 2

Aralık ayı boyunca BVSAN, FROTO, GOLTS, BIMAS, TCELL, KTSKR ve RGYAS gibi önemli şirketler yatırımcılarına kar payı dağıtacak.

2 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 3

Ödemeler 2 Aralık'ta Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) ile başlayacak ve 31 Aralık 2025’e kadar sürecek.

3 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 4

İşte 2025'in son ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesi, hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri…

4 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 5

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)

Nakit temettü tutarı: 30.700.689,52 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,816 TL

Ödeme tarihi: 2.12.2025

5 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 6

Ford Otosan (FROTO)

Nakit temettü tutarı: 20.198.539.827,80 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 5,142 TL

Ödeme tarihi: 3.12.2025

6 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 7

Göltas Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS)

Nakit temettü tutarı: 76.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL

Ödeme tarihi: 5.12.2025

7 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 8

Elite Organik Gıda Hisse Senedi (ELITE)

Nakit temettü tutarı: 5.832.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,045 TL

Ödeme tarihi: 5.12.2025

8 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 9

Metro Holding (METRO)

Nakit temettü tutarı: 2.173.678,80 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,052 TL

Ödeme tarihi: 8.12.2025

9 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 10

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Nakit temettü tutarı: 1.726.410,86 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,029 TL

Ödeme tarihi: 8.12.2025

10 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 11

LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,024 TL

Ödeme tarihi: 11.12.2025

11 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 12

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)

Nakit temettü tutarı: 17.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,021 TL

Ödeme tarihi: 15.12.2025

12 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 13

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Nakit temettü tutarı: 68.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,425 TL

Ödeme tarihi: 15.12.2025

13 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 14

BİM (BIMAS)

Nakit temettü tutarı: 2.550.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 4,25 TL

Ödeme tarihi: 17.12.2025

14 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 15

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

Nakit temettü tutarı: 776.038,95 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,007 TL

Ödeme tarihi: 22.12.2025

15 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 16

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)

Nakit temettü tutarı: 85.371.785,19 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,178 TL

Ödeme tarihi: 22.12.2025

16 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 17

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR)

Nakit temettü tutarı: 4.216.086,27 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,073 TL

Ödeme tarihi: 24.12.2025

17 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 18

Emlak Konut GYO (EYGYO)

Nakit temettü tutarı: 20.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL

Ödeme tarihi: 25.12.2025

18 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 19

Turkcell (TCELL)

Nakit temettü tutarı: 3.400.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,545 TL

Ödeme tarihi: 26.12.2025

19 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 20

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Nakit temettü tutarı: 502.753.021,46 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,096 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

20 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 21

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR)

Nakit temettü tutarı: 255.000.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 5,543 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

21 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 22

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

Nakit temettü tutarı: 8.500.000,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

22 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 23

Tekfen Holding (TKFEN)

Nakit temettü tutarı: 104.367.768,50 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,282 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

23 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 24

Pergamon-Status (PSDTCL)

Nakit temettü tutarı: 10.809.516,21 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 1,456 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

24 25
Borsa İstanbul'da temettü yağmuru! Hangi şirket, ne zaman, ne kadar ödeme yapacak? | Aralık 2025 Temettü Takvimi - Resim: 25

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Nakit temettü tutarı: 38.747.250,00 TL

Hisse başına temettü ödemesi: 0,331 TL

Ödeme tarihi: 31.12.2025

25 25