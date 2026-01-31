Borsa zirveye yerleşmişti: Haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu!
Yatırım araçları arasında bu hafta BIST 100 endeksi yatırımcısına en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olurken endekse dahil hisseler arasında haftanın en çok kazandıranları belli oldu. İşte BIST 100 hisselerinde haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,51 değer kazanarak haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olurken endeksteki hisselerden en çok yükselen ve düşenler de belli oldu.
BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,51 değer kazanarak 13.838,29 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.886,22 puanı, en yüksek 13.906,51 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 10,54 yükselişle 20.019,85 puan, sanayi endeksi yüzde 4,74 primle 16.798,80 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,77 yükselişle 12.065,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,70 primle 35.977,45 puan oldu.
Kiler Holding en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,79 ile Kiler Holding oldu.
Kiler Holding'i yüzde 17,88 ile Akbank takip etti.
Haftanın en çok kazandıran 3. hissesi ise yüzde 16,35 ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.
En çok değer kaybeden hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 11,53 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Haftanın en çok değer kaybeden ikinci hissesi ise yüzde 6,66 düşüşle ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ olarak kayıtlara geçti.
Bu hisseleri yüzde 6,40 kayıp ile Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ izledi.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 382 milyar 820 milyon lirayla ASELSAN, 677 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 587 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.