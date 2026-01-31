Borsa zirveye yerleşmişti: Haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 382 milyar 820 milyon lirayla ASELSAN, 677 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 587 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.