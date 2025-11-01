Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu hafta sınırlı bir yükseliş yaşanırken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde yüzde 26,52'lik yükselişle öne çıkarken, Grainturk Holding AŞ yüzde 10,21 değer kaybetti. İşte hisselerin haftalık performansı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kazançla tamamlarken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 10.816,89 puanı, en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 0,27 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,19 artışla 15.617,70 puan, sanayi endeksi yüzde 1,53 yükselişle 14.351,61 puan ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 kazançla 26.797,13 puan olurken, hizmetler endeksi yüzde 0,60 düşüşle 10.997,19 puan oldu.
En çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,52 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 15,11 ile Borusan Boru takip etti.
Haftanın en çok yükselen 3. hissesi ise yüzde 13,29 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,21 ile Grainturk Holding AŞ oldu.
Trabzonspor Sportif Yatırım hisseleri ise bu hafta yüzde 7,97 değer kaybetti.
BİM Birleşik Mağazalar yüzde yüzde 6,99 değer kaybıyla haftanın en çok düşen 3. hissesi oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 928 milyar 416 milyon lirayla ASELSAN, 565 milyar 320 milyon lirayla Garanti BBVA ve 466 milyar 200 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.