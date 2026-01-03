Borsada bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 49 milyar 712 milyon lirayla ASELSAN, 628 milyar 740 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.