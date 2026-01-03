Borsada bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,81 primle 11.498,38 puandan tamamladı. Haftanın en çok kazandıran hissesi Qua Granite olurken, en çok kaybettiren hisse ise Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ oldu. İşte bu hafta yatırımcısına ne çok kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı pozitif tamamlarken endekse dahil hisselerden yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,81 değer kazanarak 11.498,38 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.102,18 puanı, en yüksek 11.498,38 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 1,11 artışla 28.720,15 puan, mali endeks yüzde 1,01 değer kazanarak 16.760,87 puan, sanayi endeksi yüzde 0,26 yükselişle 14.229,16 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 primle 10.665,04 puan oldu.
En çok prim yapan hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,72 ile Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ oldu.
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'yi yüzde yüzde 10,91 ile Borusan Boru takip etti.
Endekste en çok yükselen üçüncü hisse ise yüzde 8,36’la Yapı ve Kredi Bankası oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 26,41 kayıpla Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ oldu.
İzdemir Enerji ise yüzde 14,37 değer kaybetti.
TAB Gıda hisseleri ise haftalık bazda yüzde 8,78 düştü.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 49 milyar 712 milyon lirayla ASELSAN, 628 milyar 740 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.