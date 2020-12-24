Borsada bu yılın en hızlı hisseleri
Borsa İstanbul'da bu yıl 377 hisse değer kazandı. Bu hisselerin 9'u ise yüzde 1000'in üzerinde değer kazancı yaşadı. Ayrıca 105 hisse yüzde 100’ün, 42 hisse yüzde 200’ün, 30 hisse yüzde 300’ün, 15 hisse yüzde 400’ün, 15 hisse yüzde 500’ün, 6 hisse yüzde 600’ün, 17 hisse ise yüzde 700 ve daha fazla yükseldi.
İşte Borsa İstanbul'da bu yılın en çok yükselen hisseleri...
1 | 21
1. Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKURU): %3061,99
2 | 21
2. Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB): %2315,46
3 | 21
3.Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS): %2148,68
4 | 21