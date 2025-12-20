Borsada haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı sınırlı yükselişle kapatırken endekse dahil hisselerden yatırımcısının yüzünü en çok güldüren hisseler belli oldu. Haftanın en çok yükselen hissesi yüzde 12,59 değer kazanırken, en çok değer kaybeden hisse yüzde yüzde 15,24 düşüş yaşadı. İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı sınırlı bir yükselişle tamamlarken endekse dahil hisselerden yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettirenler de belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 değer kazanarak 11.341,90 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 2,37 artışla 26.993,25 puan ve mali endeks yüzde 1,21 yükselişle 16.735,39 puan olurken, sanayi endeksi yüzde 0,24 düşüşle 14.184,62 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 azalışla 10.839,07 puan oldu.
En çok kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,59 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.
Koza Altın'ı yüzde 11,16 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri ise haftalık bazda yüzde 10,10 yükseliş kaydetti.
En çok değer kaybeden hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 15,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
Tüpraş hisseleri ise bu hafta yüzde 6,58 düşüş kaydetti.
Çan2 Termik hisseleri yüzde 6,14 kayıp ile en çok değer kaybedenler listesinde üçüncü sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 962 milyar 616 milyon lirayla ASELSAN, 596 milyar 400 milyon lirayla Garanti BBVA ve 469 milyar 500 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.