Borsada haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu! Yüzde 20,91 primlendi
Hafta içerisinde 11 bin puanı görse de yeniden geri çekilen ve dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,22 değer kaybederek tamamladı. Endekste işlem gören hisseler arasında ise yatırımcısına en çok kazandıran hisse yüzde 20,91 yükseliş yaşadı. İşte BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,22 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamlarken haftanın en çok kazandıran ve kaybetriren hisseleri belli oldu.
Endeks, hafta içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 11.032,53 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 2,76 düşüşle 13.540,95 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,38 azalışla 10.396,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 kayıpla 24.042,12 puan olurken, mali endeks yüzde 0,90 artışla 15.843,70 puan oldu.
En çok prim yapan hisse Halkbank oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,91 ile Halkbank oldu.
Halkbank'ı yüzde 17,55 yükseliş ile Oba Makarnacılık izledi.
Endekste en çok yükselen 3. hisse ise yüzde 13,01 ile Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 16,26 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento oldu.
Batıçim Batı Anadolu Çimento'yu yüzde 13,08 düşüş ile Grainturk Holding AŞ izledi.
Haftanın en çok değer kaybeden üçüncü hissesi ise yüzde12,65 kayıp ile Koza Altın İşletmeleri olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 836 milyar 304 milyon lirayla ASELSAN, 583 milyar 380 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.