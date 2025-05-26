Borsa'da Mayıs ve Haziran 2025’te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte tarihler ve temettü tutarları
Borsa İstanbul'da işlem gören çok sayıda şirket, Mayıs ve Haziran 2025 döneminde yatırımcılarına milyarlarca liralık nakit temettü ödemesi yapacak. Aralarında Coca Cola İçecek, Şişecam, THY, Bim ve Ülker gibi büyük şirketlerin de bulunduğu liste, temettü yatırımcılarının radarına girdi. İşte Mayıs ve Haziran aylarında temettü ödemesi gerçekleştirilecek şirketler, temettü tarihleri ve hisse başına net temettü tutarları...
Borsa İstanbul’da yatırımcılara yönelik nakit temettü ödemeleri sürüyor. Mayıs ve Haziran 2025 döneminde birçok şirket, hisse başına temettü ödemelerini duyurdu.
Mavi, Coca Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS), Şişecam (SISE), THY (THYAO), Bim (BIMAS) ve Ülker (ULKER) gibi önde gelen şirketler de bu dönemde temettü dağıtacaklar arasında yer aldı.
Toplam 40’tan fazla şirketin yer aldığı listede temettü ödeme tarihleri 26 Mayıs ile 30 Haziran arasında değişiyor.
Bu dönemde temettü dağıtacak diğer öne çıkan şirketler arasında Turkcell (TCELL), Enka İnşaat (ENKAI), Coca Cola İçecek (CCOLA), Şişecam (SISE), Türk Telekom (TTKOM) ve ASELSAN gibi hissedar tabanı geniş firmalar da bulunuyor.