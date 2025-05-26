Borsa İstanbul’da yatırımcılara yönelik nakit temettü ödemeleri sürüyor. Mayıs ve Haziran 2025 döneminde birçok şirket, hisse başına temettü ödemelerini duyurdu.

Mavi, Coca Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS), Şişecam (SISE), THY (THYAO), Bim (BIMAS) ve Ülker (ULKER) gibi önde gelen şirketler de bu dönemde temettü dağıtacaklar arasında yer aldı.

Bu dönemde temettü dağıtacak diğer öne çıkan şirketler arasında Turkcell (TCELL), Enka İnşaat (ENKAI), Coca Cola İçecek (CCOLA), Şişecam (SISE), Türk Telekom (TTKOM) ve ASELSAN gibi hissedar tabanı geniş firmalar da bulunuyor.