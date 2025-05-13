Borsada nisan ayının en çok alınan ve satılan hisseleri açıklandı
Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların nisan ayında alım ve satım tercihleri belli oldu. Yabancı yatırımcılar nisan ayında savunma sanayii ve havacılık gibi stratejik sektörleri gözüne kestirirken en fazla satış otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketin hissesinde oldu. İşte yabancıların nisan ayında en çok alım ve satış yaptığı 10 hisse...
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Yabancıların nisan ayında en çok aldığı 10 hisse şöyle:
1- ASELSAN (ASELS)
Net Alım: 156,7 milyon dolar
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2- Türk Hava Yolları (THYAO)
Net Alış: 111,1 milyon dolar
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3- BİM (BİMAS)
Net Alış: 86,5 milyon dolar
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4- Akbank (AKBNK)
Net Alış: 66,1 milyon dolar
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