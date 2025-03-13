Borsada yatırımcısını en çok sevindiren hisse fonları belli oldu: 2 haftada, 4 aylık mevduat faizi!
Şubat ayında enflasyondaki sınırlı düşüş ve TCMB’nin faiz indirimine devam etmesinin ardından BİST 100 endeksi, mart ayında yüzde 9,50 yükseliş kaydederek dünkü işlemlerde 10.580 puandan kapanış yaptı. Borsadaki bu yükseliş hisse senedi fonlarına da yansırken TEFAS’ta işlem gören hisse fonlarının getirisi 2 haftada 4 aylık mevduat faizi getirisini yakaladı.
Borsa İstanbul’da bu ay yüzde 9,50 yükseliş kaydeden BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,36 primle 10.580 puandan kapanış yaptı. Endekste 10.682 seviyesinin aşılması halinde de yükseliş ivmesinin hızlanacağı ve tarihi zirvenin görüleceği öngörülüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; içeride şubat ayı enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi ve TCMB’nin faiz indirimi piyasayı destekledi. Dış piyasalarda ise AB ve Almanya tarafından açıklanan ve toplam büyüklüğü 1,3 milyar Euro olan savunma ve kalınma planları, BİST’te ihracatçı şirketlere pozitif yansıdı. EUR/USD paritesinin de 1,09’u aşması, ihracatçı şirketler için pozitif beklentileri öne çıkardı.
Ata Yatırım tarafında yapılan değerlendirmede, endekste 10.421-10.682 bandının kısa vadeli destek ve direnç noktaları olarak takip edileceği belirtilerek, “10.421’in altında kapanış gerçekleşmedikçe olumlu bakışımızı koruyacağız. 10.682 seviyesinin aşılabilmesi halinde ise yükseliş ivme kazanabilir, tarihi zirve hedeflenebilir” denildi.
Endeks en son 2024 temmuz ayında 11.252 ile TL bazında rekor seviyeyi görmüştü. Son kapanış, tarihî zirve seviyenin yüzde 6,35 gerisinde bulunuyor.