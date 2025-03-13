Borsada yatırımcısını en çok sevindiren hisse fonları belli oldu: 2 haftada, 4 aylık mevduat faizi!

Borsa İstanbul’da bu ay yüzde 9,50 yükseliş kaydeden BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,36 primle 10.580 puandan kapanış yaptı. Endekste 10.682 seviyesinin aşılması halinde de yükseliş ivmesinin hızlanacağı ve tarihi zirvenin görüleceği öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; içeride şubat ayı enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi ve TCMB’nin faiz indirimi piyasayı destekledi. Dış piyasalarda ise AB ve Almanya tarafından açıklanan ve toplam büyüklüğü 1,3 milyar Euro olan savunma ve kalınma planları, BİST’te ihracatçı şirketlere pozitif yansıdı. EUR/USD paritesinin de 1,09’u aşması, ihracatçı şirketler için pozitif beklentileri öne çıkardı.