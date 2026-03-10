Boşanma karşılığı servete konmuştu: 26,3 milyar dolar bağışladı

Örneğin bu para yaklaşık olarak Dallas Cowboys (13 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar) gibi dev spor kulüplerinin toplam değerine yakın. Bağış miktarı ayrıca New York Mets (3,2 milyar dolar) gibi önemli spor kulüplerinin değerini de aşan bir büyüklüğe ulaşıyor.