Boşanma karşılığı servete konmuştu: 26,3 milyar dolar bağışladı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, dünyanın en büyük bağışçılarından biri haline geldi. Scott, 2019’daki boşanmasından bu yana toplam 26,3 milyar dolar bağışladığını açıkladı. Üstelik bu bağışlar çoğu zaman hiçbir şart koşulmadan yapılıyor.
Jeff Bezos, 2019 yılında eşi MacKenzie Scott ile boşandığında tarihin en pahalı boşanmalarından biri gerçekleşti.
MacKenzie Scott’ın aldığı tazminat yaklaşık 38 milyar dolar olarak açıklandı. Bu miktar, Bezos’un sahip olduğu Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 25’ine (Amazon’un toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 4’ü) denk geliyordu.
Scott yaklaşık 400 milyon Amazon hissesi aldı. Bezos, çiftin Amazon hisselerinin yüzde 75’ini ve oy haklarını elinde tutmaya devam etti. Bezos ayrıca The Washington Post gazetesi ve Blue Origin uzay şirketinin tam kontrolünü de korudu.
2019’daki bu anlaşma yaklaşık 38,3 milyar dolar değerindeydi ve modern tarihin en büyük boşanma anlaşmalarından biri olarak kabul ediliyor.
Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan MacKenzie Scott, servetinin büyük bölümünü hayır işlerine ayırmaya devam ediyor.
Scott, 2025 yılında 7,17 milyar dolar bağış yaptığını açıkladı. Böylece 2019’da Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile boşandıktan sonra yaptığı toplam bağış miktarı 26,3 milyar dolara ulaştı. Forbes verilerine göre Scott’ın serveti hâlâ yaklaşık 27,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Scott’ın bağışlarının en dikkat çeken özelliği ise hiçbir şart koşulmaması. Kurumlar parayı nasıl kullanacaklarına kendileri karar verebiliyor. 26,3 milyar dolarlık bağış, dünyanın en değerli spor kulüplerinden bazılarıyla karşılaştırılabilecek büyüklükte.
Örneğin bu para yaklaşık olarak Dallas Cowboys (13 milyar dolar) ve Los Angeles Lakers (10 milyar dolar) gibi dev spor kulüplerinin toplam değerine yakın. Bağış miktarı ayrıca New York Mets (3,2 milyar dolar) gibi önemli spor kulüplerinin değerini de aşan bir büyüklüğe ulaşıyor.
Scott’ın bağışladığı para, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin toplam değerleriyle de kıyaslanabiliyor. Real Madrid, Manchester United, Barcelona ve Liverpool gibi kulüplerin piyasa değerleri bu rakamlarla karşılaştırılıyor.
Bağışların büyüklüğünü anlamak için yapılan bir başka karşılaştırmaya göre Scott’ın dağıttığı para, Southwest Airlines gibi büyük şirketlerin piyasa değerine yakın.
Hatta bazı analizlerde Scott’ın bağışlarının toplamı Moğolistan ekonomisinin yıllık büyüklüğüne yakın bir seviyede gösteriliyor.
Tüm bu bağışlara rağmen MacKenzie Scott’ın serveti hâlâ yaklaşık 27,7 milyar dolar seviyesinde. Scott ayrıca milyarderlerin servetlerinin büyük bölümünü bağışlamayı taahhüt ettiği Giving Pledge girişimine de imza attı.