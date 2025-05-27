Brand Finance sıraladı: Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2025'te 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' olan şirketleri sıraladı. Araştırmaya konu olan 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artışla 17 milyar dolara ulaştığı öğrenilirken listeye, bu yıl 24 yeni marka daha dahil oldu. İşte Brand Finance verilerine göre Türkiye'nin en değerli markaları!
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1. THY
THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle yine ilk sırada yer aldı.
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2. Arçelik
İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik oldu.
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3. İş Bankası
İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.
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4. Vestel
Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.
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