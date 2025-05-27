Brand Finance sıraladı: Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu!

1. THY THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle yine ilk sırada yer aldı. 1 | 21

2. Arçelik İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik oldu. 2 | 21

3. İş Bankası İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı. 3 | 21