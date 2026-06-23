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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor

Danske Bank, Brent petrol fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmesinde, piyasada savaş öncesi seviyelere hızlı bir dönüş beklemediğini bildirdi. Banka, ABD-İran hattında olası anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatları yeniden başlatabileceğine dikkat çekerken, İran’ın üretim ve ihracatının normale dönmesinin zaman alabileceğini vurguladı.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 1

Danske Bank, Brent petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 2

Banka, Brent petrolün 2026'nın kalan bölümünde varil başına ortalama 80 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor. 2027 yılı için ise ortalama fiyat tahmininin 85 dolar olduğu bildirildi.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 3

Savaş öncesi seviyelere dönüş beklenmiyor

Danske Bank, Brent fiyatlarının savaş öncesinde görülen 60-70 dolar aralığına geri dönmesini beklemediğini belirtti.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 4

Raporda, petrol piyasasında arz görünümüne ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiği değerlendirildi.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 5

Hürmüz sevkiyatları yeniden başlayabilir

Bankaya göre ABD ile İran arasında varılacak olası bir anlaşma, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlamasının önünü açabilir.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 6

Ancak İran'ın üretim ve ihracatının normal seviyelere dönmesinin aylar alabileceği, bu nedenle kısa vadede arz tarafındaki rahatlamanın sınırlı kalacağı ifade edildi.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 7

ABD rezerv satışları arz görünümünü etkiliyor

Raporda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden sürdürdüğü satışların yakın vadeli arz görünümünü etkileyen unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

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Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor - Resim: 8

Danske Bank, Washington yönetiminin kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde siyasi gerekçelerle rezerv satışlarını sürdürebileceğini de belirtti.

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