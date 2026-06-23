Brent petrol için yeni tahmin! Savaş öncesi seviyeler beklenmiyor
Danske Bank, Brent petrol fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmesinde, piyasada savaş öncesi seviyelere hızlı bir dönüş beklemediğini bildirdi. Banka, ABD-İran hattında olası anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatları yeniden başlatabileceğine dikkat çekerken, İran’ın üretim ve ihracatının normale dönmesinin zaman alabileceğini vurguladı.
Danske Bank, Brent petrol fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.
Banka, Brent petrolün 2026'nın kalan bölümünde varil başına ortalama 80 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor. 2027 yılı için ise ortalama fiyat tahmininin 85 dolar olduğu bildirildi.
Savaş öncesi seviyelere dönüş beklenmiyor
Danske Bank, Brent fiyatlarının savaş öncesinde görülen 60-70 dolar aralığına geri dönmesini beklemediğini belirtti.
Raporda, petrol piyasasında arz görünümüne ilişkin belirsizliklerin fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiği değerlendirildi.
Hürmüz sevkiyatları yeniden başlayabilir
Bankaya göre ABD ile İran arasında varılacak olası bir anlaşma, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlamasının önünü açabilir.
Ancak İran'ın üretim ve ihracatının normal seviyelere dönmesinin aylar alabileceği, bu nedenle kısa vadede arz tarafındaki rahatlamanın sınırlı kalacağı ifade edildi.
ABD rezerv satışları arz görünümünü etkiliyor
Raporda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden sürdürdüğü satışların yakın vadeli arz görünümünü etkileyen unsurlardan biri olduğu kaydedildi.
Danske Bank, Washington yönetiminin kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde siyasi gerekçelerle rezerv satışlarını sürdürebileceğini de belirtti.