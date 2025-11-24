Bu ay Fed toplantısı var mı? Fed faiz kararı ne zaman, faiz düşecek mi?

Fed kararları, tüm dünya piyasaları için belirleyici olmaya devam ediyor. Finansal çevreler ve uluslararası yatırımcılar, Fed'in bir sonraki toplantısını yakından takip ediyor. Para politikasına yön verecek kurumun alacağı yeni kararlar büyük bir merak konusu... Günler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu hızlanıyor.