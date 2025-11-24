Bu ay Fed toplantısı var mı? Fed faiz kararı ne zaman, faiz düşecek mi?
Fed toplantıları dünyayı etkilerken bir sonraki toplantının tarihleri merak ediliyor. Fed'in faiz indirip indirmeyeceği tartışmaları sürerken ABD enflasyon verileri de toplantı sonrası açıklanacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?
Fed kararları, tüm dünya piyasaları için belirleyici olmaya devam ediyor. Finansal çevreler ve uluslararası yatırımcılar, Fed'in bir sonraki toplantısını yakından takip ediyor. Para politikasına yön verecek kurumun alacağı yeni kararlar büyük bir merak konusu... Günler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 30.7'si faizlerin sabit tutulacağını 69.3'ü ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.