Bu bölümleri okuyan köşeyi dönüyor! 22 yaşında 90 bin dolarla işe başlıyorlar

İşte New York Fed’e göre, kariyerlerinin ortasında ortalama kazancı 100 bin dolar veya daha fazla olan tüm bölümler:

Kimya mühendisliği: 135 bin dolar

Bilgisayar mühendisliği: 131 bin dolar

Havacılık ve uzay mühendisliği: 130 bin dolar

Elektrik mühendisliği: 123 bin dolar

Bilgisayar bilimi: 120 bin dolar

Makine mühendisliği: 120 bin dolar

İnşaat hizmetleri: 120 bin dolar

İnşaat mühendisliği: 115 bin dolar

Ekonomi: 115 bin dolar

Finansman: 112 bin dolar

İş analitiği: 109 bin dolar

Genel mühendislik: 105 bin dolar

Diğer mühendislik bölümleri: 105 bin dolar



