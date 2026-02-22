Bu bölümleri okuyan köşeyi dönüyor! 22 yaşında 90 bin dolarla işe başlıyorlar
ABD'de yapılan çarpıcı bir araştırma, bazı üniversite bölümlerinin mezun olur olmaz ortalamanın çok üzerinde maaş sağladığını ortaya koydu. Kariyerinin başındaki gençler 85-90 bin dolarla işe başlarken, orta yaşta gelirler 135 bin dolara kadar yükseliyor. Listenin zirvesindeki bölümler ise tahmin edilenden farklı…
ABD'de üniversite mezunlarının, mezuniyetten sonra 5 yıl içindeki kazançlarını değerlendiren bir araştırmaya göre en yüksek maaşlı bölümler ve meslekler belli oldu.
Araştırma, üniversite mezunlarının yıllık kazançlarını bölümlere göre ayırırken en yüksek eğitim derecesi lisans olan tam zamanlı çalışanların gelirine odaklandı.
Buna göre son yıllarda en yüksek maaşlı meslekler bazı mühendislik bölümlerinden oluşuyor.
22-27 yaş arası çalışanlar için en yüksek maaşlı bölümler bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi ve kimya mühendisliği olurken yeni mezunlar kariyerlerinin başlarında ortalama 85 bin dolar veya daha fazla maaş kazanıyor.
Bu rakam da ABD’deki ortalama kişisel gelirin üzerinde değerlendiriliyor.
İşte 22-27 yaş arası çalışanlar için en yüksek maaşa götüren 18 ana dal:
Bilgisayar mühendisliği: 90 bin dolar
Bilgisayar bilimi: 87 bin dolar
Kimya mühendisliği: 85 bin dolar
Havacılık ve uzay mühendisliği: 85 bin dolar
Endüstri mühendisliği: 83 bin dolar
Elektrik mühendisliği: 82 bin dolar
Makine mühendisliği: 80 bin dolar
İnşaat hizmetleri: 75 bin dolar
İnşaat mühendisliği: 75 bin dolar
Genel mühendislik: 75 bin dolar
Diğer mühendislik bölümleri: 75 bin dolar
Ekonomi: 72 bin dolar
İş analitiği: 72 bin dolar
Matematik: 70 bin dolar
Hemşirelik: 70 bin dolar
Finansman: 70 bin dolar
ABD'deki Ulusal Üniversiteler ve İşverenler Birliği’nin verilerine göre, mühendislik mezunları matematiksel becerileri ve teknik uzmanlıklarının birleşimi sayesinde güçlü talep görmeye devam ediyor.
Yapay zekâ teknik işlerin yapılma biçimini yeniden şekillendirirken, birçok mühendislik alanındaki istihdamın da önümüzdeki on yıl içinde daha da artması bekleniyor.
Mühendislik meslekte ilerledikçe de kazandırmaya devam ederken, 35 ila 45 yaş arası ortalama maaşın en az 100 bin dolar olduğu değerlendiriliyor.
İşte New York Fed’e göre, kariyerlerinin ortasında ortalama kazancı 100 bin dolar veya daha fazla olan tüm bölümler:
Kimya mühendisliği: 135 bin dolar
Bilgisayar mühendisliği: 131 bin dolar
Havacılık ve uzay mühendisliği: 130 bin dolar
Elektrik mühendisliği: 123 bin dolar
Bilgisayar bilimi: 120 bin dolar
Makine mühendisliği: 120 bin dolar
İnşaat hizmetleri: 120 bin dolar
İnşaat mühendisliği: 115 bin dolar
Ekonomi: 115 bin dolar
Finansman: 112 bin dolar
İş analitiği: 109 bin dolar
Genel mühendislik: 105 bin dolar
Diğer mühendislik bölümleri: 105 bin dolar
Fizik: 105 bin dolar
Mühendislik teknolojileri: 104 bin dolar
Endüstri mühendisliği: 100 bin dolar
Matematik: 100 bin dolar
Bilgi sistemleri: 100 bin dolar
Pazarlama: 100 bin dolar
Biyokimya: 100 bin dolar
Siyaset bilimi: 100 bin dolar
Analize göre, eğitim ve sanat bölümlerinden mezun olanlar ise genel olarak daha az kazanma eğiliminde. 35 ila 45 yaşları arasında, eğitim alanındaki altı bölümün ortalama kazancının 60 bin doların altında olduğu değerlendiriliyor.