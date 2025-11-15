Google Haberler

Bu hafta borsada en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu!

Borsa İstanbul'da kayıp haftası yaşanırken BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok yükselen ve düşen şirketler belli oldu. Endeks haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek tamamlarken haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 18,87 yükseldi. İşte BIST 100'ün en çok yükselen ve düşen hisseleri....

Düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazndıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı. 

Endeks, hafta içinde en düşük 10.373,75 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,39 düşüşle 23,860,41 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,41 azalışla 10.506,82 puan, sanayi endeksi yüzde 3,89 gerilemeyle 13.631,19 puan ve mali endeks yüzde 2,89 kayıpla 15.180,69 puan oldu.

En çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,87 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Koza Altın İşletmeleri'ni yüzde 12,59 ile EİS Eczacıbaşı İlaç takip etti.

Haftanın en çok yükselen üçüncü hissesi yüzde12,35 prim ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

En çok kaybettiren hisseler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 14,57 ile KUYAŞ Gayrimenkul oldu.

 Çan2 Termik yüzde 12,18 kayıp ile yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler arasında ikinci sırada yer aldı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ise yüzde 11,24 ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 802 milyar 560 milyon lirayla ASELSAN, 542 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA ve 444 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

