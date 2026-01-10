Bu hafta yatırımcıya en çok borsa kazandırdı: İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar, 1 trilyon 276 milyar 800 milyon lira ile ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lira ile Garanti BBVA ve 488 milyar 400 milyon lira ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ olarak sıralandı.