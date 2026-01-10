Bu hafta yatırımcıya en çok borsa kazandırdı: İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri
Borsa İstanbul, yıla hızlı bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi art arda yeni rekor seviyelerine yükselirken cuma gününü de rekor seviyeden kapattı. BIST 100 endeksi sergilediği güçlü performans ile bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. İşte bu hafta borsada en çok yükselen ve düşen hisseler...
Borsa İstanbul, bu hafta yatırım araçları arasında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlarken, BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında haftanın en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseleri de belli oldu.
Hafta içinde sürekli rekor seviyesini tazeleyen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden tamamladı.
Endeksin haftalık hareketine bakıldığında ise yüzde 6,11'lik yükseliş yaşandı.
Endeks, hafta içinde en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 12.200,95 puanı gördü.
En çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul’da bu hafta BIST 100 endeksinde en büyük yükselişi yüzde 34,76 ile Kiler Holding kaydetti.
Kiler Holding'i yüzde 33,84 artışla Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ izledi.
En çok yükselen üçüncü hisse ise yüzde 24 primle Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ oldu.
En çok değer kaybeden hisseler
Aynı dönemde endeks kapsamında en fazla değer kaybeden hisse ise yüzde 18,34 düşüşle Sasa Polyester oldu.
SASA'yı yüzde 17,05 gerilemeyle Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ izledi.
En çok değer kaybeden üçüncü hisse ise yüzde 16,2 kayıpla Grainturk Holding AŞ oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar, 1 trilyon 276 milyar 800 milyon lira ile ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lira ile Garanti BBVA ve 488 milyar 400 milyon lira ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ olarak sıralandı.