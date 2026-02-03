Bu hataları yapmayın, her ay binlerce TL cebinize kalsın
Buzdolabı ve dondurucunun yanlış kullanımı, etiketlerin hatalı yorumlanması ve basit mutfak alışkanlıkları, aile bütçesinde büyük kayıplara yol açıyor. Uzmanlara göre dört kişilik bir aile, gıda israfını azaltarak ayda binlerce TL tasarruf edebilir.
Artan market fiyatları hane bütçelerini zorlamaya devam ederken, uzmanlar birçok ailenin farkında olmadan gıda israfı nedeniyle binlerce TL'yi çöpe attığını belirtiyor.
Yanlış saklama yöntemleri, buzdolabı düzenindeki hatalar ve "son kullanma" ile "tavsiye edilen tüketim tarihi" arasındaki farkın bilinmemesi, israfın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Araştırmalara göre bu alışkanlıklar düzeltilirse ciddi tasarruf sağlamak mümkün.
Uzmanlar, buzdolabında soğutucu bölme için ideal ayar 4-5 derece, dondurucu bölme için ise eksi 17-18 derece arasında olması gerektiğini vurguluyor. Ancak buzdolabının her rafının aynı soğuklukta olmadığına dikkat çekiliyor.
Çiğ et ve balık en soğuk bölge olan alt rafta saklanmalı; süt, peynir ve benzeri ürünler orta ve üst raflarda yer almalı.
Sık yapılan hatalardan biri de sütün kapakta saklanması. Kapak, sık açılıp kapandığı için sıcaklık dalgalanmalarına yol açıyor ve süt daha çabuk bozuluyor.
Marul, lahana gibi yapraklı sebzelerin sebzelik çekmecesinde ters çevrilerek, yani sapları yukarı bakacak şekilde saklanması öneriliyor. Bu yöntem, nemin dipte birikmesini önleyerek çürümenin gecikmesini sağlıyor. Maydanoz, dereotu gibi otların ise nemli bir bezle sarılarak saklanması, daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı oluyor.
Elma, armut ve avokado gibi bazı meyveler etilen gazı salgılıyor. Bu gaz, sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Bu yüzden meyve ve sebzelerin ayrı çekmecelerde ya da kaplarda saklanması, ürünlerin ömrünü uzatıyor.
Artan yemeklerin cam kaplarda saklanması hem hijyen hem de lezzet açısından öneriliyor. Cam kaplar koku tutmuyor, yiyeceklerin tadını bozmuyor ve içindekilerin görünmesini kolaylaştırarak unutulmalarını önlüyor.
"Son kullanma tarihi" güvenlik açısından kesin bir sınır anlamına geliyor ve bu tarihten sonra tüketim riskli. Ancak "tavsiye edilen tüketim tarihi" olan ürünler genellikle bu tarihten sonra da güvenle yenebiliyor. Makarna, pirinç, konserve ürünler, bisküvi ve sert peynirler buna örnek gösteriliyor.