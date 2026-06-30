Google Haberler

Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait 60 safkan Arap koşu tayı bugün açık artırmaya çıktı. 32 tayın ihalesi için yeterli katılım oluşmadı. 28 tay ise dudak uçuklatan fiyatlarla yeni sahiplerini buldu.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 1

Gönül Tahtı: 100 bin TL

1 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 2

Tualiz: 100 bin TL

2 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 3

Anka Yeli: 120 bin TL

3 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 4

Güngördü: 200 bin TL

4 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 5

Şimşekruh: 200 bin TL

5 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 6

Üzengi: 210 bin TL

6 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 7

Öncü Bey: 250 bin TL

7 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 8

Toros Rüzgarı: 320 bin TL

8 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 9

Buse Sultan: 340 bin TL

9 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 10

Kuzum Azra: 370 bin TL

10 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 11

Çınarlım: 400 bin TL

11 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 12

Yelesey: 400 bin TL

12 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 13

Bayterek: 420 bin TL

13 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 14

Selvercan: 450 bin TL

14 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 15

Gümüştepe: 500 bin TL

15 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 16

Kafkas Batur: 530 bin TL

16 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 17

Ziraatçikız: 560 bin TL

17 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 18

Tulyad Torunu: 610 bin TL

18 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 19

Ruhiye Kızı: 750 bin TL

19 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 20

Dadaş Efe: 790 bin TL

20 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 21

Budak Alp: 840 bin TL

21 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 22

Sengil: 910 bin TL

22 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 23

Çirmen Zaferi: 960 bin TL

23 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 24

Günenç: 1 milyon TL

24 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 25

Kral Busesi: 1 milyon TL

25 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 26

Alikerem: 1 milyon 10 bin TL

26 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 27

Doğulu: 1 milyon 80 bin TL

27 28
Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu - Resim: 28

Ruşenbey: 1 milyon 200 bin TL

28 28