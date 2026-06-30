Bu kez onlar değil onlara sahip olmak isteyenler yarıştı: Milyonlar havada uçuştu
TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait 60 safkan Arap koşu tayı bugün açık artırmaya çıktı. 32 tayın ihalesi için yeterli katılım oluşmadı. 28 tay ise dudak uçuklatan fiyatlarla yeni sahiplerini buldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gönül Tahtı: 100 bin TL
Tualiz: 100 bin TL
Anka Yeli: 120 bin TL
Güngördü: 200 bin TL
Şimşekruh: 200 bin TL
Üzengi: 210 bin TL
Öncü Bey: 250 bin TL
Toros Rüzgarı: 320 bin TL
Buse Sultan: 340 bin TL
Kuzum Azra: 370 bin TL
Çınarlım: 400 bin TL
Yelesey: 400 bin TL
Bayterek: 420 bin TL
Selvercan: 450 bin TL
Gümüştepe: 500 bin TL
Kafkas Batur: 530 bin TL
Ziraatçikız: 560 bin TL
Tulyad Torunu: 610 bin TL
Ruhiye Kızı: 750 bin TL
Dadaş Efe: 790 bin TL
Budak Alp: 840 bin TL
Sengil: 910 bin TL
Çirmen Zaferi: 960 bin TL
Günenç: 1 milyon TL
Kral Busesi: 1 milyon TL
Alikerem: 1 milyon 10 bin TL
Doğulu: 1 milyon 80 bin TL
Ruşenbey: 1 milyon 200 bin TL