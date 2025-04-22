Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi
İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, geleceğin mesleklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre 8 meslek önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yüksek gelirle değil, aynı zamanda istihdam garantisiyle de öne çıkacak. İşte İŞKUR'un raporuna göre hem beyaz yakalılar hem de nitelikli mavi yakalılar için yeni fırsat kapıları açacak geleceğin meslekleri!
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İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yüksek gelirle değil, aynı zamanda istihdam garantisiyle de öne çıkacak meslekleri belirledi.
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Şimdiden “geleceğin yıldızları” olarak görülen bu meslekler, 86 bin iş yeriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre belirlendi.
İşte gelecek 10 yıl içinde hem çok kazandıracak hem de en çok ihtiyaç duyulacak meslekler...
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1. Yazılım mühendisliği
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2. İnşaat mühendisliği
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