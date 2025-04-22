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Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi

İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, geleceğin mesleklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre 8 meslek önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yüksek gelirle değil, aynı zamanda istihdam garantisiyle de öne çıkacak. İşte İŞKUR'un raporuna göre hem beyaz yakalılar hem de nitelikli mavi yakalılar için yeni fırsat kapıları açacak geleceğin meslekleri! 

Şeyda Karaca [email protected]
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Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi - Resim: 1

İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yüksek gelirle değil, aynı zamanda istihdam garantisiyle de öne çıkacak meslekleri belirledi. 

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Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi - Resim: 2

Şimdiden “geleceğin yıldızları” olarak görülen bu meslekler, 86 bin iş yeriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre belirlendi.

İşte gelecek 10 yıl içinde hem çok kazandıracak hem de en çok ihtiyaç duyulacak meslekler...

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Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi - Resim: 3

1. Yazılım mühendisliği 

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Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi - Resim: 4

2. İnşaat mühendisliği

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