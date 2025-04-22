Bu meslekler 10 yıl içinde altın çağını yaşayacak: Hem yüksek gelir hem istihdam garantisi

İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, önümüzdeki 10 yıl içinde sadece yüksek gelirle değil, aynı zamanda istihdam garantisiyle de öne çıkacak meslekleri belirledi.

Şimdiden “geleceğin yıldızları” olarak görülen bu meslekler, 86 bin iş yeriyle yapılan araştırma sonuçlarına göre belirlendi.

İşte gelecek 10 yıl içinde hem çok kazandıracak hem de en çok ihtiyaç duyulacak meslekler...