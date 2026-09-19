Bu yıl tezgahların yıldızı belli oldu: Hamsiyi geride bıraktı

Balığın fiyatıyla tazeliği arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasının doğru olmadığını belirten Arslanbenzer, "Balığın pahalı olması çok kaliteli veya taze olduğu anlamına gelmez, ucuz olması da kalitesiz olduğunu göstermez. Aynı gramaj ve kalitedeki balık farklı tezgahlarda farklı fiyatlara satılabiliyor. Vatandaşlarımız rahat olsun, kentteki tüm tezgahlarda balıklar tazedir" şeklinde konuştu.