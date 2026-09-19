Bu yıl tezgahların yıldızı belli oldu: Hamsiyi geride bıraktı
Balık sezonunun açılmasıyla Eskişehir'de tezgahlar hareketlendi. Bu yıl bol avlanan palamut, uygun fiyatı ve 600-650 grama ulaşan ağırlığıyla hamsiyi geride bırakarak vatandaşların ilk tercihi oldu.
Eskişehir'de balık sezonunun başlamasıyla tezgahlarda hareketlilik yaşanırken, vatandaşların bu sezon en fazla ilgi gösterdiği balık palamut oldu.
Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Selahattin Arslanbenzer, yeni sezonla beraber tezgahlardaki çeşitliliği ve vatandaşların balık tercihlerini anlattı. Palamudun normal şartlarda 3-4 yılda bir bol miktarda avlandığını belirten Arslanbenzer, bu sezon av miktarındaki artışın hem fiyatlara hem de talebe yansıdığını söyledi.
Palamut hamsinin önüne geçti
Önceki yıllardan farklı olarak bu sezon palamut ve hamsinin aynı dönemde bol miktarda avlandığını ifade eden Arslanbenzer, vatandaşların ilk tercihinin palamut olduğunu belirtti.
Yaklaşık 600-650 gram ağırlığındaki palamudun fiyatı ve doyuruculuğuyla öne çıktığını dile getiren Arslanbenzer, "Normalde palamut her sene bu kadar bol çıkmaz. Bu sene palamut senesi oldu. 600-650 gramlık bir palamutla iki kişi rahatlıkla doyabiliyor. Sezon böyle devam ederse vatandaş bu yıl balığa doyacak" dedi.
Fiyat tazeliğin göstergesi değil
Tezgahlar arasındaki fiyat farklılıklarına da değinen Arslanbenzer, denizde bol miktarda bulunan balığın fiyatının daha düşük olduğunu söyledi.
Balığın fiyatıyla tazeliği arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasının doğru olmadığını belirten Arslanbenzer, "Balığın pahalı olması çok kaliteli veya taze olduğu anlamına gelmez, ucuz olması da kalitesiz olduğunu göstermez. Aynı gramaj ve kalitedeki balık farklı tezgahlarda farklı fiyatlara satılabiliyor. Vatandaşlarımız rahat olsun, kentteki tüm tezgahlarda balıklar tazedir" şeklinde konuştu.