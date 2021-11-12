Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için Edirne'ye akın ediyor

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışveriş için kent merkezindeki "sosyete pazarı" olarak nitelendirilen Ulus Pazarı'nda alışveriş yapıyor.

Sosyete pazarının Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Reisoğlu, "Pazar uluslararası özellik taşıyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın yanı sıra turistler de kışlık alışverişini buradan yapıyor." dedi.