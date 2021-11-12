Bulgar ve Yunan turistler alışveriş için Edirne'ye akın ediyor
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Reisoğlu, pazarda son haftalarda yoğunluk oluştuğunu söyledi.
Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışveriş için kent merkezindeki "sosyete pazarı" olarak nitelendirilen Ulus Pazarı'nda alışveriş yapıyor.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda son haftalarda yoğunluk oluştuğunu söyledi.
Sosyete pazarının Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Reisoğlu, "Pazar uluslararası özellik taşıyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın yanı sıra turistler de kışlık alışverişini buradan yapıyor." dedi.
UPEK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan da salgın kısıtlamalarının ardından pazardan alışverişin arttığını dile getirdi.