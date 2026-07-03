Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek

Üreticiler, "Yağmurlar sayesinde meyveler iri, sulu ve aroması yüksek oldu. Kaliteden memnunuz. Verimin de geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi. Bursa'da hasadın önümüzdeki haftalarda yoğunlaşmasıyla birlikte tonlarca şeftalinin hem iç piyasaya hem de ihracat pazarlarına sevk edilmesi bekleniyor.