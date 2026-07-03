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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Bursa Ovası'nda şeftali hasadı başladı. Üreticiler, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde ürün kalitesi ve verimin yüksek olduğunu belirtirken, hasat edilen şeftaliler yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek - Resim: 1

Mis kokusu, sulu yapısı ve kendine özgü aromasıyla yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer alan Bursa şeftalisinde hasat heyecanı yaşanıyor. 

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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek - Resim: 2

Erkenci çeşitlerin toplanmasıyla başlayan hasat sezonunda, diğer şeftali türleri de önümüzdeki günlerde kademeli olarak dalından toplanacak. 

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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek - Resim: 3

Hasat edilen şeftaliler, boylama ve paketleme işlemlerinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgâhlara ulaştırılırken, önemli bir bölümü de yurt dışına gönderiliyor. 

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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek - Resim: 4

Üreticiler, bu yıl yağışların meyvenin gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti.

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Bursa'da şeftali hasadı başladı: Ürünün önemli bölümü ihracat pazarlarına gönderilecek - Resim: 5

Üreticiler, "Yağmurlar sayesinde meyveler iri, sulu ve aroması yüksek oldu. Kaliteden memnunuz. Verimin de geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi. Bursa'da hasadın önümüzdeki haftalarda yoğunlaşmasıyla birlikte tonlarca şeftalinin hem iç piyasaya hem de ihracat pazarlarına sevk edilmesi bekleniyor.

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