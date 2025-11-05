Google Haberler

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü!

Mevsim koşullarının elverişli gitmesiyle birlikte İstanbul’da hamsi bolluğu yaşanıyor. İstanbul Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda hamsinin kilogram fiyatı 89 liradan 60 liraya, 4 kilosu ise 200 liraya düştü. Hem balıkçılar hem de vatandaşlar memnun.

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü! - Resim: 1

Mevsim şartlarına bağlı olarak bollaşan hamsinin kilogram fiyatı bu hafta başından itibaren düşmeye devam etti. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda hamsi kilogram fiyatı 60 liradan, 4 kilosu ise 200 liradan satılmaya başlandı.

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü! - Resim: 2

İklim koşullarına göre artış veya azalış gösteren balık fiyatları, havaların güzel gitmesinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 89 liradan satılan hamsi, bu hafta 60 liraya kadar geriledi. 4 kilo alana yapılan indirim ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü! - Resim: 3

Bolluk sayesinde hem balıkçı esnafının hem de tüketicilerin yüzü gülerken, balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Balıkçı Kenan Balcı, “Hastalıklara paydos, ilacı hamsi! Kilosu 300 liradan 60 liraya düştü. 4 kilo alana 200 liradan veriyoruz. Dolapları doldurmanın tam zamanı” dedi.

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü! - Resim: 4

Balcı, hamsinin hem lezzet hem de kalite açısından en iyi döneminde olduğunu belirterek, “Karadeniz’in ve Marmara’nın suyu balıkla doldu. Halkımız balığın kıymetini biliyor. Sardalya ve istavrit de ucuzladı, 4 kilo sardalya 300 liradan satılıyor” diye konuştu.

Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü! - Resim: 5

Balık almaya gelen vatandaşlardan biri, fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyerek, “Hamsi aldık, fırında pişireceğiz. Bu civarda oturuyorum, fiyatlar gayet makul” ifadelerini kullandı.

