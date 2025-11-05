Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü!

Balcı, hamsinin hem lezzet hem de kalite açısından en iyi döneminde olduğunu belirterek, “Karadeniz’in ve Marmara’nın suyu balıkla doldu. Halkımız balığın kıymetini biliyor. Sardalya ve istavrit de ucuzladı, 4 kilo sardalya 300 liradan satılıyor” diye konuştu.