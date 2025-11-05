Buzdolabını doldurmanın tam zamanı! Kilosu 60 liraya düştü!
Mevsim koşullarının elverişli gitmesiyle birlikte İstanbul’da hamsi bolluğu yaşanıyor. İstanbul Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda hamsinin kilogram fiyatı 89 liradan 60 liraya, 4 kilosu ise 200 liraya düştü. Hem balıkçılar hem de vatandaşlar memnun.
Mevsim şartlarına bağlı olarak bollaşan hamsinin kilogram fiyatı bu hafta başından itibaren düşmeye devam etti. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda hamsi kilogram fiyatı 60 liradan, 4 kilosu ise 200 liradan satılmaya başlandı.
İklim koşullarına göre artış veya azalış gösteren balık fiyatları, havaların güzel gitmesinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 89 liradan satılan hamsi, bu hafta 60 liraya kadar geriledi. 4 kilo alana yapılan indirim ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Bolluk sayesinde hem balıkçı esnafının hem de tüketicilerin yüzü gülerken, balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Balıkçı Kenan Balcı, “Hastalıklara paydos, ilacı hamsi! Kilosu 300 liradan 60 liraya düştü. 4 kilo alana 200 liradan veriyoruz. Dolapları doldurmanın tam zamanı” dedi.
Balcı, hamsinin hem lezzet hem de kalite açısından en iyi döneminde olduğunu belirterek, “Karadeniz’in ve Marmara’nın suyu balıkla doldu. Halkımız balığın kıymetini biliyor. Sardalya ve istavrit de ucuzladı, 4 kilo sardalya 300 liradan satılıyor” diye konuştu.
Balık almaya gelen vatandaşlardan biri, fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyerek, “Hamsi aldık, fırında pişireceğiz. Bu civarda oturuyorum, fiyatlar gayet makul” ifadelerini kullandı.