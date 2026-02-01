Google Haberler

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı!

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye fiyatlarını güncelledi. 2026 yılı içinde kaydedilen ikinci zamla birlikte tüm modellerde fiyatlar değişti. İşte Atto, Dolphin, Seal, Sealion, Han ve Tang modellerinde güncel fiyatlar...

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 1

Türkiye'de 2025 yılında 45 bin 537 adetlik satışla şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araçlar pazarında ilk sırada yer alan, tam elektrikli araç pazarında ise 19 bin 679 adet satışla üçüncü sıraya yerleşen BYD, Türkiye'deki fiyat listesini bir kez daha güncelledi.

Yeni yılı peş peşe zamlarla karşılayan BYD'de güncel fiyatlar şöyle:

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 2

Atto 2 Boost

1 milyon 575 bin TL'den 1 milyon 624 bin TL'ye yükseldi

Atto 2 Comfort

1 milyon 680 bin TL'den 1 milyon 734 bin TL'ye çıktı

Atto 3

2 milyon 209 bin TL'den 2 milyon 249 bin TL'ye yükseldi

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 3

Dolphin Comfort

1 milyon 749 bin TL'den 1 milyon 784 bin TL'ye yükseldi

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 4

Seal AWD (çift motor)

3 milyon 999 bin TL'den 4 milyon 77 bin TL'ye yükseldi

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 5

Han

4 milyon 779 bin TL'den 4 milyon 873 bin TL'ye yükseldi

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 6

Tang

5 milyon 314 bin TL'den 5 milyon 418 bin TL'ye yükseldi

BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı! - Resim: 7

Sealion 7 Design

2 milyon 389 bin TL'den 2 milyon 489 bin TL'ye yükseldi

Sealion 7 Excellence

3 milyon 939 bin TL'den 4 milyon 190 bin TL'ye yükseldi

