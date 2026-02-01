BYD Türkiye'de fiyatları güncelledi: Tüm modeller zamlandı!
Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye fiyatlarını güncelledi. 2026 yılı içinde kaydedilen ikinci zamla birlikte tüm modellerde fiyatlar değişti. İşte Atto, Dolphin, Seal, Sealion, Han ve Tang modellerinde güncel fiyatlar...
Türkiye'de 2025 yılında 45 bin 537 adetlik satışla şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araçlar pazarında ilk sırada yer alan, tam elektrikli araç pazarında ise 19 bin 679 adet satışla üçüncü sıraya yerleşen BYD, Türkiye'deki fiyat listesini bir kez daha güncelledi.
Yeni yılı peş peşe zamlarla karşılayan BYD'de güncel fiyatlar şöyle:
Atto 2 Boost
1 milyon 575 bin TL'den 1 milyon 624 bin TL'ye yükseldi
Atto 2 Comfort
1 milyon 680 bin TL'den 1 milyon 734 bin TL'ye çıktı
Atto 3
2 milyon 209 bin TL'den 2 milyon 249 bin TL'ye yükseldi
Dolphin Comfort
1 milyon 749 bin TL'den 1 milyon 784 bin TL'ye yükseldi
Seal AWD (çift motor)
3 milyon 999 bin TL'den 4 milyon 77 bin TL'ye yükseldi
Han
4 milyon 779 bin TL'den 4 milyon 873 bin TL'ye yükseldi
Tang
5 milyon 314 bin TL'den 5 milyon 418 bin TL'ye yükseldi
Sealion 7 Design
2 milyon 389 bin TL'den 2 milyon 489 bin TL'ye yükseldi
Sealion 7 Excellence
3 milyon 939 bin TL'den 4 milyon 190 bin TL'ye yükseldi