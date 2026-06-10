BYD'nin Türkiye bilançosu: Yarım milyar dolarlık vergi kaybı yaşandı
Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın askıya alındığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Türkiye'nin yaklaşık vergi kaybı da hesaplandı. şirketin Türkiye'deki satışları üzerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 500 milyon dolarlık vergi kaybı oluştuğunu öne sürdü.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin geçen yıl duyurduğu 1 milyar dolarlık Manisa yatırımıyla ilgili soru işaretleri artıyor. Fabrika projesinin askıya alındığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, markanın Macaristan'daki faaliyetlerine öncelik vereceği açıklandı.
Vergi muafiyeti sağlanmıştı
Türkiye, BYD'ye fabrika kurma sözüne karşılık Türkiye'ye ithal ettiği araçlar için "fabrika tamamlanıncaya kadar" yüzde 40'lık gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştı. Söz konusu imtiyazla birlikte marka, Türkiye pazarında 2024’e kadar 2 bin olan satış sayısını 2025'te 45 binin üzerine taşımıştı.
7 bin 500 dolar ile 11 bin dolar arasında...
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan otomotiv analisti Selçuk Nazik, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede BYD'nin Türkiye'deki satışları üzerinden oluşan vergi avantajının kamu maliyesi açısından önemli bir kayba yol açtığını belirtti.
Nazik, araç başına oluşan vergi kaybının 7 bin 500 dolar ile 11 bin dolar arasında değiştiğini belirterek, bu rakamın şirketin Türkiye'deki satış hacmiyle birlikte değerlendirildiğinde ciddi bir büyüklüğe ulaştığını ifade etti.
"Yarım milyar dolarlık vergi kaybı"
Nazik, “Ben kabaca bir hesap yaptım. Araç başı vergi kaybı 7 bin 500 dolar ile 11 bin dolar arası görülüyor şu anda. Türkiye'de sattığı rakama vurduğunuzda yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık bir vergi kaybı doğuyor" dedi.