BYD'nin Türkiye bilançosu: Yarım milyar dolarlık vergi kaybı yaşandı

"Yarım milyar dolarlık vergi kaybı"

Nazik, “Ben kabaca bir hesap yaptım. Araç başı vergi kaybı 7 bin 500 dolar ile 11 bin dolar arası görülüyor şu anda. Türkiye'de sattığı rakama vurduğunuzda yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık bir vergi kaybı doğuyor" dedi.