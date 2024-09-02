Çalışanların yüzde 35'i emeklilikte çift maaş alacak... Türkiye’de çalışanlar 2017’den bu yana otomatik katılım üzerinden bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil ediliyor. Maaşlarından brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kesilerek sisteme dahil ediliyor. BES’e giriş zorunlu, çıkış ise serbest. Çalışanlar istediği zaman BES’ten cayabiliyor. Bugün itibarıyla BES'te 7.5 milyon çalışan var. Bu da şu anlama geliyor: Toplan çalışanların yüzde 35'i emeklilikte iki maaş alacak. Peki bugünlerde tartışılan tamamlayıcı emeklilik ise BES arasındaki farklar neler?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yedi yıldır uygulanıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın haberine göre; bugün itibarıyla sistemde 7.5 milyon çalışan bulunuyor. 1 | 8

Toplam çalışanların yüzde 35’i BES sayesinde hem sosyal güvenlik sistemini tamamlayıp, ikinci emekliliğe hak kazanıyor hem de tasarruf ediyor. 2 | 8

Bunların 1 milyona yakın kamu çalışanı, 6.5 milyonu da özel sektör çalışanı. Kamu çalışanlarının yüzde 27’si, özel sektör çalışanlarının da yüzde 37’si bireysel emeklilik sisteminde. 3 | 8