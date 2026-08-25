Çalışırken kamerayı açan para kazanıyor: Yapay zeka için yeni ek gelir modeli

Ancak ilanlarda belirtilen "saatlik ücret", çoğunlukla kişinin çalıştığı toplam süreyi değil, platform tarafından onaylanan video süresini ifade ediyor. Görüntünün titrek olması, ellerin kadraj dışında kalması, ışığın yetersizliği veya talimatların eksik uygulanması durumunda kayıt reddedilebiliyor. Bu nedenle bir saatlik onaylı görüntü hazırlamak, bir saatten daha uzun sürebiliyor.