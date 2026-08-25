Çalışırken kamerayı açan para kazanıyor: Yapay zeka için yeni ek gelir modeli
Yapay zekâ ve robotları eğiten şirketler, insanların günlük işlerini birinci şahıs bakış açısından kaydettiği görüntülere yöneldi. Telefonunu kafa bandına sabitleyerek yemek yapan, temizlik veya tamirat gerçekleştiren katılımcılar, kabul edilen video süresine göre döviz üzerinden gelir elde edebiliyor. Ancak sistem, düzenli kazanç vadetmediği gibi kişisel veriler açısından da bazı riskler taşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekânın hızla gelişmesi, dünya genelinde yeni çalışma ve ek gelir modellerini beraberinde getirdi. Son dönemde öne çıkan uygulamalardan biri de insanların günlük faaliyetlerini telefon veya taşınabilir kamerayla kaydederek yapay zekâ şirketlerine sunması oldu.
"Birinci şahıs video veri toplama" olarak adlandırılan sistemde katılımcılar, telefonlarını kafa ya da göğüs bandına sabitleyerek yemek hazırlama, temizlik yapma, eşya düzenleme, paketleme, alışveriş veya tamirat gibi gündelik faaliyetleri kaydediyor. Görüntüler daha sonra ilgili platforma yüklenerek kalite kontrolüne gönderiliyor.
Robotlara insan hareketleri öğretiliyor
Bu videolar özellikle fiziksel dünyada görev yapması planlanan robotların ve görüntüleri yorumlayabilen yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılıyor. Kamera, kullanıcının gördüğü alanı ve elleriyle yaptığı hareketleri kaydederek bir işin hangi aşamalardan geçtiğini ortaya koyuyor.
Örneğin bir tişörtün katlanması, mutfak tezgahının temizlenmesi veya bir eşyanın kutuya yerleştirilmesi sırasında gerçekleştirilen hareketler yapay zekâ tarafından analiz ediliyor. Böylece robotlara nesneleri tanıma, tutma, taşıma ve belirli görevleri doğru sırayla tamamlama becerisi kazandırılması hedefleniyor.
Yaygın kanının aksine çekimler çoğunlukla canlı yayımlanmıyor. Katılımcılar kendilerine verilen talimatlara göre video kaydediyor ve dosyaları daha sonra sisteme yüklüyor.
Ödemeler kabul edilen görüntü üzerinden yapılıyor
Platformlarda video, fotoğraf, ses kaydı ve farklı türde yapay zekâ eğitim görevleri yayımlanıyor. Bazı projeler yalnızca birkaç kısa video isterken bazıları katılımcılardan haftada belirli sayıda saat kayıt yapmasını talep ediyor.
Saatlik 960 TL kazanılabiliyor
İlanlarda kabul edilen görüntü saati için yaklaşık 6 dolar (288 TL) ile 20 dolar (960 TL) arasında değişen ücretlerle karşılaşılabiliyor. Bazı kısa süreli görevlerde ise video başına veya görevin tamamı için sabit ödeme uygulanıyor. Ücret, katılımcının bulunduğu ülkeye, çekimin zorluğuna, kullanılan ekipmana ve projenin koşullarına göre değişiyor.
Ancak ilanlarda belirtilen "saatlik ücret", çoğunlukla kişinin çalıştığı toplam süreyi değil, platform tarafından onaylanan video süresini ifade ediyor. Görüntünün titrek olması, ellerin kadraj dışında kalması, ışığın yetersizliği veya talimatların eksik uygulanması durumunda kayıt reddedilebiliyor. Bu nedenle bir saatlik onaylı görüntü hazırlamak, bir saatten daha uzun sürebiliyor.
Her proje Türkiye’den katılıma açık değil
Platformların bir kısmı dünya genelinden başvuru kabul ederken bazı projeler ABD veya Avrupa’daki belirli ülkelerle sınırlandırılıyor. Türkiye’den başvuru yapmak isteyenlerin ülke uygunluğunun yanı sıra ödeme yöntemi, vergi yükümlülükleri ve paranın Türkiye’ye aktarılıp aktarılamadığını da kontrol etmesi gerekiyor.
Görevlerin sürekli yayımlanmaması ve her kaydın kabul edilmemesi nedeniyle sistemin düzenli bir maaştan çok dönemsel ek gelir imkanı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Mahremiyet uyarısı
Sistemin en önemli tartışma başlıklarından birini kişisel veriler oluşturuyor. Evde veya iş yerinde yapılan çekimlerde aile bireyleri, çalışma arkadaşları, müşteriler, bilgisayar ekranları, belgeler, adresler ve özel eşyalar farkında olmadan görüntüye girebiliyor.
Uzmanlar, kayıt yapılmadan önce platformun kullanıcı sözleşmesinin dikkatle okunmasını; görüntülerin kimlere aktarılabileceği, ne kadar süre saklanacağı ve ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağının incelenmesini öneriyor. Özellikle görüntüler üzerinde süresiz ve geri alınamaz kullanım hakkı isteyen sözleşmelerin ileride sorun oluşturabileceği belirtiliyor.
İş yerinde çekim yapılması durumunda ise işverenin ve görüntüye girebilecek kişilerin açık izni alınması gerekiyor. Ayrıca başvuru, üyelik veya ekipman gönderimi gerekçesiyle önceden para isteyen şüpheli ilanlara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.