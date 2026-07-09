Çiftçinin bayramı başladı: Verim dekarda 850 kiloya ulaştı
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Bol yağışla birlikte tarlalardan bereket fışkırırken, çiftçiler dekar başına 850 kilo ürün aldı. Üretici bu yılı çiftçinin bayramı ilan ederken, hem rekoltede hem de kalitede rekor bekleniyor.
Konya Ovası'nda biçerdöverler tarlalara girdi, buğday hasadı resmen başladı. Aylar süren emeğin karşılığını almaya başlayan çiftçiler, hem verim hem de kaliteden çok umutlu.
İlkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlar buğday başakları doldururken dekar başına alınan verimi de katladı.
Sulu arazilerde 850 kilogram, kıraçta 650 kilogram hedefi
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanacağını belirterek, sulu arazilerde dekara ortalama 850 kilogram, kıraç arazilerde ise 650 kilogram verim beklendiğini açıkladı.
Kırkgöz, Konya Ovası'nda bu sezon yaklaşık 1 milyon ton arpa ve 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesi öngördüklerini belirterek, hasadın yaklaşık 15-20 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
Bu sezon buğdayın çiçeklenme döneminde "samyeli" olarak bilinen kurutucu rüzgarların yaşanmadığın belirten Kırkgöz, verim kadar kalitenin de üreticiyi memnun ettiğini belirtti. Kırkgöz ayrıca sertifikalı tohum kullanan üreticilerin veriminde ortalama yüzde 10 civarında artış gözlendiğini ifade etti.
Kıraç arazilerde bile verim yüz güldürüyor
Buğday üreticisi Hasan Kılıç, "Harman çiftçinin bayramı. Bu yıl gerçekten o bayramı yaşıyoruz. Bu sene emeğimizin karşılığını aldık. Şu an için kıraç arazilerimizde bile verim yüz güldürüyor. Şimdi sulu tarlalarda dekara 800-900 kilogram seviyelerini görüyoruz." dedi.
Üretici Ramazan Bağcı ise yağışların sulama ihtiyacını önemli ölçüde azalttığını belirterek, birçok tarlada önceki yıllarda üç ya da dört kez yapılan sulamanın bu sezon iki kez yeterli olduğunu söyledi.
Bazı üreticilerin yağışlara güvenerek sulama yapmadığını ifade eden Bağcı, buna rağmen verimin iyi olduğunu ancak sulama yapılan alanlarda ürün miktarının belirgin şekilde daha yüksek gerçekleştiğini dile getirdi.
Uzmanlar, mevcut hava koşullarının hasat sonuna kadar korunması halinde Konya Ovası'nın bu yıl hem rekolte hem de kalite açısından son yılların en başarılı sezonlarından birini tamamlayabileceğini belirtiyor.