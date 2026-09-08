Çiftçiye destek paketi büyüdü, bazı ödemeler ikiye katlandı

2027 için 442 TL belirlendi





Destek artışı yalnızca 2026 ile sınırlı kalmadı. 2027 üretim yılında kullanılacak destek katsayısı da dekar başına 442 TL olarak belirlendi. Böylece çiftçinin hangi üründe ne kadar destek alacağını belirleyen temel katsayıda önümüzdeki yıl için de yeni bir artış takvimi oluşturuldu.